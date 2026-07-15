WhatsApp quer acabar com a dependência do iCloud para as cópias de segurança

O WhatsApp está a desenvolver um novo sistema de armazenamento na cloud que permitirá aos utilizadores guardar as cópias de segurança das conversas diretamente nos servidores da plataforma, deixando de depender exclusivamente do iCloud no iPhone ou do Google Drive no Android.

A novidade foi descoberta numa versão beta da aplicação e poderá representar uma das maiores alterações ao sistema de backups da popular aplicação de mensagens.

Adeus ao iCloud como única opção

Atualmente, os utilizadores de iPhone apenas podem guardar as cópias de segurança do WhatsApp através do iCloud. O problema é que os 5 GB gratuitos disponibilizados pela Apple são partilhados entre fotografias, documentos, backups do sistema e dados de aplicações, sendo frequente o espaço esgotar rapidamente.

Com esta nova funcionalidade, que já havíamos bordado há uns meses, o WhatsApp pretende oferecer uma alternativa própria. Nas definições da aplicação será possível escolher onde guardar os backups, mantendo o iCloud como opção predefinida, mas permitindo selecionar o armazenamento da própria plataforma.

2 GB gratuitos e planos pagos

Segundo as informações descobertas pelo WABetaInfo, o serviço deverá disponibilizar:

2 GB de armazenamento gratuito para todos os utilizadores.

Um plano de 50 GB por cerca de 0,99 dólares (ou valor equivalente em euros).

Um plano de 1 TB que ainda está em desenvolvimento.

Segurança reforçada por defeito

Outra das novidades prende-se com a segurança. As cópias de segurança armazenadas nos servidores do WhatsApp terão encriptação de ponta a ponta ativada por defeito e não existirá a possibilidade de a desativar.

Para proteger o acesso aos backups, os utilizadores poderão recorrer a:

Passkey.

Palavra-passe tradicional.

Chave de encriptação de 64 dígitos.

Atualmente, quem utiliza o iCloud pode ativar a encriptação de ponta a ponta das cópias de segurança, mas essa proteção exige configuração manual através da funcionalidade Proteção de dados avançada (Advanced Data Protection) da Apple.

No novo sistema do WhatsApp, essa proteção será obrigatória desde o primeiro momento.

Também chegará ao Android

A funcionalidade não será exclusiva do iPhone. O mesmo sistema já tinha sido identificado anteriormente na versão Android da aplicação, onde o objetivo é reduzir a dependência do Google Drive para armazenar as cópias de segurança.

Tudo indica que a Meta pretende unificar a estratégia em ambas as plataformas, oferecendo um serviço de armazenamento próprio para todos os utilizadores do WhatsApp.

Ainda sem data de lançamento

Apesar de já existirem referências à funcionalidade na versão beta do WhatsApp para iOS, esta ainda não pode ser utilizada pelos testadores e continua em desenvolvimento.

A Meta ainda não anunciou uma data oficial para o lançamento, nem esclareceu algumas questões importantes, como a forma de migração dos backups existentes no iCloud para o novo sistema ou a eventual possibilidade de restaurar uma cópia entre iPhone e Android, algo que continua a não ser possível atualmente.