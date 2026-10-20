WhatsApp prepara novidade no iPhone para abrir links sem sair da aplicação

O WhatsApp está a preparar uma mudança que poderá simplificar a abertura de links no iPhone. A ideia é permitir consultar páginas diretamente na aplicação, evitando a passagem para o Safari ou outro navegador. A funcionalidade será opcional e ainda está em desenvolvimento.

Receber um link numa conversa e abri-lo implica, muitas vezes, mudar de aplicação. O WhatsApp quer tornar esse processo mais simples, com um navegador integrado capaz de abrir as ligações enviadas e recebidas nos chats.

Segundo informações, a novidade alarga uma funcionalidade anteriormente limitada a determinados sites de empresas.

Um navegador dentro do WhatsApp

A intenção é permitir que o utilizador consulte um artigo, uma loja ou outra página partilhada numa conversa sem abandonar o WhatsApp. Para quem recebe várias ligações ao longo do dia, esta mudança poderá reduzir as constantes trocas entre aplicações.

A opção deverá surgir em Definições > Conversas, com a designação “In-app browser”. Ao ativá-la pela primeira vez, será apresentada uma explicação sobre o seu funcionamento.

Quem preferir continuar a utilizar o navegador predefinido poderá recuperar esse comportamento a qualquer momento. Também está prevista uma opção no menu de três pontos para abrir uma página no navegador externo.

Será possível apagar os dados de navegação

As definições do navegador integrado deverão incluir ferramentas para limpar cookies, cache e outros dados guardados durante a consulta de sites.

Assim, os utilizadores poderão gerir os dados acumulados por esta funcionalidade dentro da aplicação. Estes pormenores foram divulgados pelo WABetaInfo.

Quando chega ao iPhone?

Apesar de ter sido identificada na versão 26.41.10.72 para iOS, distribuída através do TestFlight, a funcionalidade ainda não está disponível para os participantes no programa beta.

Por enquanto, não existe uma data anunciada para o lançamento público. A descoberta mostra o que está a ser preparado, mas será necessário aguardar por futuras atualizações para perceber quando chegará aos utilizadores.