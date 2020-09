As mudanças e novidades no Facebook são constantes e hoje, as redes sociais têm ainda mais impacto nas nossas vidas por haver um distanciamento obrigatório.

O Watch Together é a mais recente novidade da rede social a chegar ao Messenger. Trata-se, em resumo, de uma ferramenta para ver vídeos do Facebook Watch em conjunto com os amigos e família.

Watch Together – como se estivessem todos juntos

A pandemia, o distanciamento social e o confinamento, trouxeram novas formas de relacionamento. Atualmente, por dia, só no Messenger do Facebook, são feitas mais de 150 milhões de videochamadas e são partilhados mais de 200 milhões de vídeos.

Para ajudar nestes momentos, o Facebook Messenger acaba de receber o Watch Together. O objetivo, segundo indica a empresa, é fazer com que os bons momentos com os amigos e familiares sejam o mais próximo possível da experiência pessoal.

Seja a ver um vídeo de tendências, um filme, os destaques desportivos, um tutorial de maquilhagem, ou um original do Facebook Watch, a nova ferramenta passa a permitir que as pessoas assistam aos vídeos em simultâneo com os seus contactos, tendo acesso às reações que ocorrem durante a visualização.

O Watch Together é também pensado para os próprios criadores de conteúdo. Qualquer comunidade vai poder assistir e interagir com o vídeo numa videochamada de Messenger.

Para celebrar este lançamento, o Messenger fez uma parceria com a famosa professora de fitness Melissa Alcantara para criar uma série de vídeos de fitness que motivam o exercício em comunidade. De acordo com um estudo realizado pelo Messenger, nos EUA 70% das pessoas que treinam com um parceiro atingiram uma meta de exercício físico nos últimos 6 meses e apenas 45% das pessoas que treinam sozinhas o conseguiram.

Como funciona

Para usar o Watch Together basta iniciar uma videochamada no Messenger ou criar uma Sala. Depois, deverá deslizar para cima, e selecionar Watch Together. A partir daqui é possível selecionar um vídeo próprio ou a partir de uma qualquer categoria, como “Televisão e Cinema”, “Assistidos” ou “Descarregados”. Por exemplo, para começar a treinar com a Melissa e os seus amigos, pesquise por Melissa Alcantara na barra de pesquisa Watch Together.

É possível assistirem até 8 pessoas a um mesmo vídeo numa videochamada de Messenger e até 50 pessoas em Salas de Messenger. O Watch Together é gratuito e será lançado globalmente nas próximas semanas no Messenger e nas Salas do Messenger, no telemóvel, para iOS e Android.