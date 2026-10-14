Vai poder finalmente começar a controlar o que aparece no seu feed do Facebook

O Facebook está a introduzir uma nova ferramenta baseada em inteligência artificial (IA) que permite aos utilizadores influenciar as recomendações apresentadas no feed e nos Reels. A funcionalidade pretende tornar a experiência na rede social mais personalizada, dando maior controlo sobre os conteúdos sugeridos pela plataforma.

Mais controlo sobre as recomendações do Facebook

A Meta está a alargar ao Facebook uma funcionalidade que permite aos utilizadores definir, de forma mais direta, os conteúdos que pretendem encontrar na rede social. A ferramenta, denominada Your Algorithm, recorre à IA para adaptar as recomendações aos interesses de cada pessoa.

Em vez de dependerem exclusivamente das decisões automáticas do algoritmo, os utilizadores podem indicar, através de linguagem natural, os temas que gostariam de ver com maior frequência e aqueles que preferem encontrar menos vezes.

Segundo a empresa, as alterações às preferências podem refletir-se nas recomendações em tempo real, o que permite ajustar a experiência sem necessidade de esperar por novas atualizações do sistema.

Uma forma mais simples de gerir os conteúdos

A Meta introduziu também alterações ao menu de três pontos disponível nas publicações do Facebook. Através deste menu, é possível abrir a funcionalidade Your Algorithm ou selecionar as opções “Tenho interesse” e “Não tenho interesse” .

O sistema poderá ainda apresentar perguntas adicionais para compreender melhor os motivos por detrás das preferências manifestadas. Este mecanismo de feedback procura melhorar progressivamente as sugestões apresentadas, recorrendo às indicações fornecidas pelos próprios utilizadores.

A chegada desta ferramenta ao Facebook enquadra-se na estratégia mais abrangente da Meta para dar maior influência aos utilizadores sobre os conteúdos que consomem nas suas redes sociais.

A funcionalidade não é, contudo, uma estreia no universo da Meta. O Instagram começou a disponibilizar o Your Algorithm em dezembro de 2025, inicialmente direcionado para os Reels, tendo alargado a personalização ao feed e à secção Explorar em junho.

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