Utilizadores do WhatsApp poderão em breve agendar mensagens

O WhatsApp está a preparar uma nova funcionalidade que permitirá agendar o envio de mensagens, dando aos utilizadores maior controlo sobre as suas conversas. A novidade já surgiu numa versão de teste para Android e poderá chegar a mais contas nas próximas semanas.

Uma funcionalidade há muito aguardada pelos utilizadores

A possibilidade de programar mensagens é uma das ferramentas que muitos utilizadores gostariam de ver integrada no WhatsApp. Esta opção poderá ser especialmente útil para quem precisa de enviar lembretes, contactar pessoas que vivem noutros fusos horários ou organizar comunicações profissionais fora do horário de trabalho.

Apesar de outras plataformas já disponibilizarem esta capacidade, como acontece com o Telegram desde 2019, o WhatsApp ainda não oferece uma solução nativa equivalente.

A funcionalidade foi detetada na versão beta 2.26.8.11 do WhatsApp para Android. O processo deverá ser simples: em vez de enviar imediatamente uma mensagem, o utilizador poderá manter o botão de envio premido para abrir um menu com opções de agendamento.

A partir desse ecrã, será possível definir a data e a hora em que a mensagem deverá ser enviada. A aplicação deverá também disponibilizar uma área específica para consultar e gerir os conteúdos programados antes do respetivo envio, permitindo acompanhar as mensagens pendentes.

Mensagens enviadas mesmo sem ligação à Internet

Uma das características mais relevantes desta novidade é a possibilidade de o envio ocorrer à hora definida mesmo que o dispositivo esteja sem ligação à Internet nesse momento.

O agendamento não deverá ficar limitado a mensagens de texto. Segundo as informações conhecidas, será igualmente possível programar conteúdos com ligações, fotografias e vídeos, incluindo em conversas de grupo. As mensagens continuarão protegidas pela encriptação ponto a ponto, à semelhança das restantes comunicações na plataforma.

Quanto aos prazos, a funcionalidade deverá permitir escolher um momento com apenas 10 minutos de antecedência ou programar o envio com até duas semanas de avanço. Esta flexibilidade poderá tornar a ferramenta útil tanto para tarefas pontuais como para a preparação antecipada de mensagens importantes.

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