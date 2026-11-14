Um Facebook dedicado à saúde e ao bem-estar? Conheça a nova rede social da WHOOP

A WHOOP lançou uma nova experiência social integrada na sua aplicação, que permite seguir amigos e familiares, partilhar dados de saúde e de desempenho, e acompanhar o progresso dos outros, respeitando as preferências de privacidade de cada membro.

Chama-se WHOOP Humans e trata-se de uma nova experiência que alarga a utilização da aplicação para além do acompanhamento individual. Segundo a empresa, depois de mais de uma década a ajudar os membros a compreender melhor a sua saúde e o seu desempenho, a novidade permite acompanhar as pessoas que lhes são próximas e apoiar-se mutuamente.

Mais detalhes sobre a WHOOP Humans

Os membros podem seguir amigos e familiares diretamente, através de pedidos que têm de ser aceites, consultar os dados que estes decidam partilhar e deixar reações e comentários. Entre as métricas disponíveis estão o sono, a recuperação, o esforço, a variabilidade da frequência cardíaca e a frequência cardíaca em repouso, além das atividades e conquistas.

Além disso, os Moments permitem guardar e partilhar fotografias de treinos, marcos pessoais e outras experiências marcantes. Estas publicações ficam privadas por predefinição, cabendo a cada membro decidir se as pretende partilhar com os seus seguidores.

Segundo a WHOOP, 57% dos membros pertencem já a pelo menos uma WHOOP Team, um formato baseado em grupos e tabelas de classificação que continuará disponível. Agora, o WHOOP Humans procura complementar esta experiência, tornando as ligações entre membros mais pessoais.

“A rede mais verificavelmente humana”

O argumento central da WHOOP é o de que esta será a rede social mais “verificavelmente humana” alguma vez lançada. Segundo Will Ahmed, fundador e diretor-executivo da empresa, cada conta representa uma pessoa real com um batimento cardíaco verificado, em contraste com as redes sociais tradicionais, cada vez mais saturadas de contas automatizadas e conteúdos gerados por Inteligência Artificial.

A empresa sustenta que os dados fisiológicos partilhados têm origem num dispositivo wearable, distinguindo-os das publicações convencionais de texto.

Controlo de privacidade

Sendo os dados de saúde particularmente sensíveis, a WHOOP destaca um conjunto de mecanismos de controlo. Os membros escolhem as métricas que pretendem partilhar, gerem os seus seguidores e podem removê-los. Além disso, podem ativar o Stealth Mode para ocultar temporariamente a informação partilhada, sem alterar as preferências previamente definidas.

As atividades classificadas como sensíveis não são partilhadas por predefinição, e é ainda possível selecionar os tipos de treino e as conquistas que ficam visíveis, bem como alterar as preferências de partilha a qualquer momento. Neste sentido, também, a empresa garante que não vende nem monetiza os dados pessoais de saúde dos seus membros.