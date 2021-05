Twitter suspendeu contas que partilharam posts do blog de Trump

Depois de ter sido banido do Twitter e do Facebook, Trump parece continuar a fazer de tudo para que a sua mensagem chegue às pessoas. Agora, com um blog próprio, publica o que não lhe é permitido partilhar nas redes sociais comuns. Contudo, mesmo os conteúdos da sua nova plataforma parecem não ser bem-vindos no Twitter.

A rede social suspendeu várias contas que foram criadas para partilhar as publicações que Donald Trump faz na sua nova plataforma independente.

Twitter suspende mais contas associadas a Trump

Donald Trump nunca aceitou a derrota para Joe Biden e foi deixando isso bem claro nas várias publicações que fez nas redes sociais no seguimento das eleições. Afinal, tentou justificar essa descrença, fazendo os seus seguidores acreditarem-na também, e partilhou constantemente mensagens de ódio que muitas vezes incitavam à violência.

Por isto, foi banido das redes sociais mais influentes. Aliás, do Twitter, independentemente do cargo que possa vir a desempenhar no futuro, foi banido de forma permanente.

No entanto, após criar a sua própria plataforma, viram-se partilhadas as suas publicações no Twitter, indo contra o objetivo inerente à proibição de que foi alvo. Nesse sentido, a rede social suspendeu-as, por quebrarem as regras estabelecidas por ela, auxiliando Trump a contorná-las.

Como declarado na nossa política de proibições, tomaremos medidas coercivas sobre contas cuja intenção aparente é substituir ou promover conteúdo afiliado a uma conta suspensa.

Disse um porta-voz do Twitter.

Embora a rede social esteja a ser implacável, o YouTube disse que irá restaurar o canal de Donald Trump quando o risco de violência tiver diminuído.

Nova rede social continua como plano

Os conteúdos da sua plataforma não vão muito além daquilo que era partilhado por Trump nas redes sociais. Desde as alegações sobre uma suposta fraude eleitoral, até às críticas aos apoiantes do partido que representa enquanto político.

Um conselheiro de Trump revelou que o antigo presidente ainda pretende lançar a sua própria rede social, além do blog que utiliza agora.