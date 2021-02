Twitter apagou 373 contas falsas com desinformação sobre os governos

A disseminação de informação falsa tem sido um verdadeiro flagelo na sociedade digital nos dias que correm. As redes sociais são os locais onde mais acontece a partilha de desinformação, mas as empresas responsáveis pelas plataformas estão atentas. Prova disso, o Twitter anunciou agora ter apagado 373 contas falsas utilizadas para partilha de informações falsas sobre os governos.

Esta ação da rede social, só na Rússia, apagou 100 contas, mas o Irão teve mais do dobro das contas removidas.

Twitter: Apagadas 373 contas de informações falsas

O Twitter divulgou nesta terça-feira, dia 23 de fevereiro, quatro redes de contas falsas responsáveis por operações e partilha de informações veiculadas ao Estado. No total, a rede social apagou 373 contas falsas responsáveis pela disseminação de informação falsa. Estas contas eram responsáveis por operações independentes ligadas à Arménia, Rússia e Irão.

Todas as 373 contas foram permanentemente apagadas do Twitter devido à violação das suas políticas de manipulação da plataforma.

No que respeita ao Irão, no final da investigação o Twitter suspendeu um total de 238 contas falsas. No entanto, a rede social revela que estas contas tinham uma baixa amplitude e, como tal, tiveram pouco impacto ao nível público.

Já na Arménia, foram investigadas e removidas 35 contas com ligações ao governo do país. Essas contas foram criadas com o objetivo de promover assuntos sobre o Azerbaijão, sendo estrategicamente favoráveis ao governo arménio.

Nalguns casos as contas falsas representavam supostamente o governo e figuras públicas no Azerbaijão, bem como órgãos de comunicação social que afirmavam operar no Azerbaijão. Para além disso, estas contas contavam com várias atividades de spam de forma a obter mais seguidores e ampliar a sua prática de desinformação.

100 contas apagadas na Rússia

Na Rússia, por sua vez, a rede social detetou duas redes diferentes. Na primeira investigação foram removidas 69 contas falsas veiculadas de forma confiável a entidades russas ligadas ao Estado. Várias contas partilhavam informação alinhada ao governo russo, enquanto outras tentavam minar a confiança pública na NATO. Na segunda investigação, 31 contas foram eliminadas com ligações à Internet Research Agency (IRA) e ao governo russo. Essas contas divulgavam assuntos sobre o IRA e denotavam influência russa direcionada aos EUA e UE.

Desde 2018 até ao momento, o Twitter apagou mais de 85.000 contas falsas associadas a campanhas de manipulação, com origem em 20 países.

Pode acompanhar o trabalho da rede social nesta área através do @TwitterSafety.