Twitch suspende a conta de Donald Trump devido a discurso de ódio

A vida de Donald Trump nas redes sociais não tem andado nada fácil. Depois de situações que aconteceram no Twitter e no Facebook, agora é a vez do Twitch suspender temporariamente a conta do presidente norte-americano.

O motivo para esta decisão prende-se com o facto de algumas publicações violarem os termos da plataforma contra discursos de ódio.

Ultimamente, o presidente dos Estados Unidos da América tem tido algumas contrapartidas nas redes sociais. No Twitter, Trump publicou alguns tweets que foram depois assinalados como necessidade de verificação de factos. O próprio CEO da rede social, Jack Dorsey responsabilizou-se por esta decisão que, o que despertou reações adversas do presidente norte-americano.

Já o Facebook apagou recentemente uma publicação ligada a Donald Trump devido à utilização de um símbolo nazi.

Twitch suspende temporariamente conta de Donald Trump

Como não há duas sem três, junta-se também o Twitch ao leque de plataformas que tomaram atitudes contra o presidente dos EUA.

A plataforma de streaming direcionada para os videojogos decidiu suspender a conta de Donald Trump. Esta medida é temporária e foi motivada devido a uma conduta e discurso de ódio, o que viola os termos da plataforma.

A conta também está ligada à TeamTrump, o grupo de campanha para a sua reeleição como presidente norte-americano.

De acordo com o comunicado divulgado pelo Twitch:

Condutas de ódio não são permitidas no Twitch. Segundo as nossas políticas, o canal do presidente Trump recebeu uma suspensão temporária por comentários feitos na transmissão e o conteúdo ofensivo foi removido.

Há pelo menos dois exemplos que justificam esta suspensão

Um evento de 2016 que foi recentemente partilhado pela conta indica que “quando o México envia o seu povo [para os EUA], não está a enviar o seu melhor. Estão a enviar pessoas com muitos problemas e estão a trazer esses problemas para cá. Eles estão a trazer drogas, crime e são violadores. E alguns, suponho, são boas pessoas“.

O outro exemplo foi num recente comício em Tusla, onde é referido o seguinte: “ei, é 1h da manhã e é muito difícil. Eu usei a palavra ocasionalmente, ‘hombre’… Um ‘hombre’ muito perigoso está a invadir a janela de uma jovem cujo marido está ausente, um vendedor ambulante ou o que quer que ele faça. E você liga para o 911 e eles dizem: ‘desculpe, esse número não está a funcionar’. A propósito, você tem muitos casos assim, muitos, muitos, muitos. Seja uma jovem, uma velha, um jovem ou um velho, e você está a dormir”.

Em outubro, quando a conta foi criada, o Twitch fez questão de referir ao The Verge que todos os políticos devem aderir e respeitar os Termos de Serviço e Diretrizes da Comunidade. Ou seja, a plataforma não abre exceções para conteúdos políticos e as medidas serão tomadas caso haja conteúdos que violem as regras.