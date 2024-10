Truth Social de Trump já vale mais que o X de Elon Musk

Uma forte valorização no preço das ações da plataforma Truth Social, pertença do ex-presidente americano Donald Trump, levou a que esta empresa já valha mais do que a X, de Elon Musk. O dono da Tesla pagou 44 mil milhões pelo antigo Twitter, que agora só vale 9, 4 mil milhões.

O Trump Media and Technology Group (TMTG) está agora avaliado em mais de 10 mil milhões de dólares, após as suas ações terem quadruplicado desde o final de setembro. Enquanto isso, a X Holdings está avaliada em cerca de 9,4 mil milhões de dólares, com base na avaliação mais recente do grupo de investimentos Fidelity sobre a sua participação na empresa anteriormente conhecida como Twitter.

As ações do Trump Media, ou TMTG, tendem a variar mais conforme as hipóteses de reeleição de Trump do que com as próprias perspetivas de lucro da empresa. Nos últimos tempos, os investidores têm visto as suas hipóteses de retomar a presidência a aumentar.

Nos últimos dias, as ações subiram mais de 12 por cento para 53,30 dólares, após um aumento de 21,6 por cento na segunda-feira. As ações tiveram movimentos tão bruscos que as negociações foram brevemente interrompidas várias vezes durante a manhã. No final do mês passado, o valor das ações rondava os 12 dólares.

Banido do Twitter

Trump criou o TMTG após ser banido do Twitter e do Facebook na sequência dos distúrbios no Capitólio a 6 de janeiro de 2021. O ex-presidente possui cerca de 57 por cento da empresa, mas não tem nenhuma função na sua gestão.

Com sede em Sarasota, na Florida, o TMTG tem registado prejuízos e dificuldades em gerar receitas. No trimestre que terminou em junho, a empresa perdeu mais de 16 milhões de dólares, gerando apenas 837 mil dólares em receitas.

Quando Musk adquiriu o Twitter, em outubro de 2022, a empresa estava avaliada em cerca de 44 mil milhões de dólares. Naquela altura, a Fidelity Investments avaliou a sua participação em 19,7 milhões de dólares. Num recente relatório regulatório, o fundo Blue Chip Growth da Fidelity afirmou que a sua participação na X Holdings valia cerca de 4,2 milhões de dólares.

Musk tornou-se um dos apoiantes mais destacados de Trump na sua tentativa de reeleição. O homem mais rico do mundo terá gasto mais de 70 milhões de dólares para apoiar Trump e, recentemente, organizou uma série de comícios para o apoiar, em especial no decisivo estado da Pensilvânia.

Outras empresas do TMTG agora incluem a Caesars Entertainment, o Match Group, a Walgreens Boots Alliance e a Hasbro, fabricante do jogo Monopoly.