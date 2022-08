TikTok vai permitir que os criadores partilhem os conteúdos diretamente no Instagram

O Instagram parece ter alguma aversão ao TikTok, pelo que até os criadores de conteúdo da rede social evitam mencionar a plataforma, bem como partilhar os vídeos que criam por lá. No entanto, o TikTok não está a dar para esse peditório…

A plataforma vai permitir que os criadores partilhem os conteúdos que criarem diretamente no Instagram.

Desde a explosão de popularidade do TikTok, a Meta piscou o olho ao formato e decidiu adaptá-lo às suas redes sociais. De acordo com os criadores de conteúdo, que monitorizam as suas contas, a mãe do Facebook e do Instagram não gosta que eles recorram à (agora) concorrência, prejudicando mesmo os seus resultados.

Por outro lado, o TikTok está a trabalhar no sentido de permitir que os utilizadores consigam partilhar os conteúdos que criam na aplicação, não apenas no Instagram, mas noutras redes sociais. A confirmação foi dada pela própria plataforma ao TechCrunch.

De acordo com a mesma fonte, esta funcionalidade poderá potencializar ainda mais os vídeos do TikTok, que se veem mal recebidos pelas redes sociais da Meta, que priorizam os conteúdos originais e beneficiam a sua produção.

Antes, os utilizadores podiam partilhar os seus vídeos com os amigos do TikTok, clicando nessa opção que surgia a par de outras: guardar os vídeos, apagá-los ou alterar as suas definições de privacidade. Segundo imagens divulgadas pela Watchful.ai, daqui em diante, a opção de partilha incluirá também uma série de redes sociais, bem como um link para o vídeo.

Os criadores de conteúdo do TikTok poderão ver os seus vídeos partilhados no Reddit, Facebook e no Instagram, incluindo nas histórias. No entanto, não poderão usá-los nos Reels do Facebook, nem nos do Instagram.

A funcionalidade do TikTok só começou a ser testada recentemente, pelo que, segundo a empresa, ainda não deverá estar disponível para a maioria dos utilizadores.

