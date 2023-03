TikTok tem mais um problema sério! Agora foi banido no Reino Unido

Apesar de ser uma das redes sociais com mais sucesso nos últimos tempos, o TikTok não se tem livrado de problemas. Os casos mais recentes levaram a que fosse banido em muitos países e um novo juntou-se agora a esta lista. É a vez do Reino Unido banir o TikTok nos dispositivos do governo.

O TikTok foi banido no Reino Unido

As suspeitas têm vindo a aumentar e muitos países acreditam que o TikTok e a sua empresa mãe, a ByteDance está a recolher dados. Estes não se limitam a informação presente nos dispositivos, mas englobam também a localização dos utilizadores, entre outros.

Tal como em outros países, como a Bélgica, a medida tem efeito imediato e aplica-se apenas a dispositivos oficiais dos membros do governo e respetivo staff. Ainda assim, a app do TikTok apenas poderá estar presente em situações pontuais e justificadas para o exercício de funções.

O governo do Reino Unido só permitirá que a sua equipe use uma app de terceiros em dispositivos oficiais se fizer parte de lista aprovada. As isenções só serão concedidas pelas equipes de segurança caso a caso, com autorização e com mitigações de segurança implementadas.

BREAKING: The UK will ban the use of TikTok on government phones with immediate effect, Cabinet Office Minister Oliver Dowden says, calling it a "precautionary move" over security fears https://t.co/dDRJa0uM4z pic.twitter.com/Km9q2HcL4v — Bloomberg UK (@BloombergUK) March 16, 2023

Fora dos equipamentos do governo

Esta decisão não surgiu de forma aleatório e foi devidamente fundamentada quando foi apresentada. Surge depois que uma análise realizada, que concluiu que "pode haver um risco em como os dados confidenciais do governo são acedidos e usados ​​por certas plataformas".

Importa ressalvar que esta medida faz parte de um pacote de restrições mais amplas. Querem limitar a presença de apps de terceiros em dispositivos governamentais, garantindo assim que nenhuns dados são recolhidos e transmitidos para empresa ou outros governos.

Este é mais um caso numa lista que está a crescer a olhos vistos. Cada vez mais países e governos querem proibir o TikTok dos seus equipamentos, ganhando assim uma consciência de que os dados recolhidos podem ser usados de formas não esperadas, tornando-se assim um problema de segurança.