TikTok processado por conteúdos nocivos associados a suicídios de adolescentes

Sete famílias francesas interpuseram uma ação judicial contra o TikTok, acusando a rede social de expor os seus filhos adolescentes a conteúdos que alegadamente contribuíram para o declínio da sua saúde mental e, no caso de dois deles, para a causa do suicídio.

TikTok acusado de promover o suicídio

Num processo apresentado no tribunal judicial de Créteil, em França, os pais alegam que o algoritmo da plataforma direcionou os seus filhos, todos menores, para conteúdos nocivos que promovem a automutilação, distúrbios alimentares e suicídio. Tragicamente, duas das crianças, com 15 anos, morreram por suicídio, de acordo com Laure Boutron-Marmion, a advogada que representa as famílias.

De acordo com um relatório da Reuters sobre o assunto, Boutron-Marmion afirmou que este processo marca a primeira ação judicial conjunta na Europa destinada a responsabilizar o TikTok pelas consequências do seu algoritmo de conteúdos em menores.

Os pais querem que a responsabilidade legal do TikTok seja reconhecida em tribunal. Trata-se de uma empresa comercial que oferece um produto a consumidores que são, além disso, menores. Por conseguinte, devem responder pelas deficiências do produto.

Disse a advogada à France Info, uma rádio francesa de serviço público.

TikTok tem sido alvo de críticas sobre os seus conteúdos

O processo intensifica ainda mais o escrutínio sobre o TikTok e outros gigantes das redes sociais relativamente às suas políticas de moderação de conteúdos e ao potencial impacto nos jovens utilizadores, diz a fonte.

O TikTok, propriedade da ByteDance, tem sido repetidamente alvo de críticas sobre o policiamento de conteúdos e o seu efeito no bem-estar mental da sua base de utilizadores predominantemente jovem.

Junta-se ao Facebook e ao Instagram da Meta, que enfrentam centenas de processos judiciais nos Estados Unidos por alegadamente viciarem milhões de crianças nas suas plataformas e, por sua vez, prejudicarem a sua saúde mental.

A Reuters não conseguiu contactar imediatamente o TikTok para comentar o assunto. No entanto, Shou Zi Chew, CEO do TikTok, garantiu aos legisladores norte-americanos que a empresa estava a investir em medidas para salvaguardar a saúde mental das crianças.

