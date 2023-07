TikTok lança publicações apenas de texto para competir com o Twitter

O Twitter tem estado desde há vários meses envolto em polémica, especialmente devido às alterações que sofreu após a compra de Elon Musk. E no meio destes problemas, há sempre quem tente tirar partido. Como tal, as informações indicam que o TikTok lançou também a publicação somente de texto para competir com a rede social do agora X.

TikTok: posts de texto competem com o Twitter

Foi neste segunda-feira (24) que o TikTok anunciou, na sua página oficial, que a aplicação chinesa já permite que os utilizadores criem publicações apenas com texto, uma forma de se manifestar e tentar tirar alguma vantagem do período polémico e turbulento pelo qual o Twitter está a atravessar, especialmente desde que a rede social foi adquirida por Elon Musk no ano passado.

A notícia, avançada pela Reuters, indica que a novidade vai permitir que os utilizadores da plataforma escolham entra uma variedade de imagens de fundo para criarem as suas publicações de texto. E estas mesmas publicações podem conter hashtags, assim como também podem ser identificados outros utilizadores do TikTok.

A imagem seguinte foi partilhada pela rede social chinesa e demonstra exemplos de como serão essas mesmas publicações onde apenas consta texto.

Como podemos ver pelas imagens, o sistema faz lembrar até mais o serviço Stories do Instagram. E de acordo com o The Verge, as publicações no novo recurso do TikTok vão permitir até um limite de 1.000 caracteres.

Relembramos que no início deste mês de julho, a Meta, dona do Facebook e liderada por Mark Zuckerberg, lançou a nova plataforma Threads, que também se destina a publicações apenas com texto, ou seja, também uma potencial rival do Twitter. Mas as últimas informações mostram que a popularidade deste novo serviço tem sido cada vez menor.

Quanto ao Twitter, as notícias polémicas continuam e, mais recentemente, Elon Musk mudou o nome da rede social para X.