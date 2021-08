TikTok foi a aplicação mais descarregada de 2020

Embora tenha sido lançado em 2016, foi durante a pandemia que o TikTok conheceu o seu apogeu, representando um entretenimento (e quase um vício adquirido) para os muitos utilizadores. Aliás, a plataforma que permite criar e partilhar vídeos curtos foi nomeada a aplicação mais descarregada do ano de 2020.

Assim, o TikTok conquistou o primeiro lugar outrora ocupado pelo Facebook Messenger.

O TikTok, lançado em 2016, foi a aplicação mais descarregada, em 2020, coincidindo com a altura em que o mundo foi confrontado com a COVID-19 e com os longos períodos dentro de casa. De acordo com a App Annie, uma empresa de análise digital, esse posto pertencia antes ao Facebook Messenger.

Enquanto aplicação mais descarregada do mundo, ocupa, agora, um lugar que pertencia às aplicações do Facebook desde 2018, altura em que o inquérito que baseia este ranking começou. Abaixo do TikTok, que ocupava, em 2019, o quarto lugar, está o próprio Facebook, WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger.

Então, a plataforma chinesa de partilha de vídeos curtos é a única aplicação, no top cinco mundial de downloads, que não pertence à empresa de Mark Zuckerberg. Na China, a proprietária do TikTok, ByteDance, detém também o primeiro lugar de downloads com a aplicação de vídeos curtos em língua chinesa, a Douyin.

Para termos uma ideia do poder desta plataforma, a 1 de julho deste ano o TikTok tinha 689 milhões de utilizadores ativos por mês, mais de mil milhões de vídeos vistos por dia e já vale algo como 50 mil milhões de dólares. Segundo um estudo da Sensor Tower, o TikTok foi a primeira app não pertencente ao Facebook a exceder os 3 mil milhões de downloads.

O tempo total de exibição do TikTok nos EUA e no Reino Unido é maior do que o do YouTube, e os vídeos curtos continuarão a atrair atenção. Em termos de conteúdo, música e comédias estão a tornar-se mais populares.

Referiu Chuzen Kin, gestor de marketing da App Annie, à Nikkei.

TikTok quer ir além dos vídeos curtos

Apesar da tentativa de Donald Trump de banir o TikTok dos Estados Unidos da América (EUA), a sua popularidade cresceu e cresce a olhos vistos. O então Presidente dos EUA alegava que a aplicação representava um risco de segurança nacional, uma vez que o governo chinês tinha acesso aos dados dos utilizadores. Na sequência da negação do TikTok face às acusações americanas, assim que tomou posse, Joe Biden retirou a ordem executiva que proibia a plataforma.

Além desse desafio enfrentado nos EUA, o TikTok tem vindo a explorar novas funcionalidade, por forma a manter os utilizadores atuais e a atrair novos. Na semana passada, por exemplo, soube-se que a aplicação está a testar um recurso semelhante às Histórias, encontrado no Snapchat, Facebook e Instagram. Este permitirá que os utilizadores visualizem os conteúdos publicados durante 24 horas, antes de serem apagados.

Algumas curiosidades que tornam a rede social única:

53% dos utilizadores de TikTok são homens e 47% são mulheres.

Cerca de 50% da audiência global de TikTok tem menos de 34 anos e 32,5% tem entre 10 e 19 anos.

100 milhões de utilizadores ativos mensais são provenientes dos EUA.

Os utilizadores de TikTok passam uma média de 52 minutos por dia na aplicação.

Em menos de 18 meses, o número de utilizadores adultos TikTok dos EUA cresceu 5,5 vezes.

90% dos utilizadores de TikTok visitam a aplicação mais de uma vez por dia.

O TikTok está disponível em 155 mercados, em 75 idiomas.

TikTok continua a ser a aplicação mais descarregada no primeiro trimestre de 2021, com 62 milhões de descarregamentos em janeiro, 56 milhões em

fevereiro, e 58 milhões em março.

Havia cerca de 200 milhões de utilizadores de TikTok na Índia antes de ser banida.

68% dos utilizadores do TikTok veem os vídeo de outra pessoa e 55% carregam os seus próprios vídeos.

Houve mais de 1,5 mil milhões de instalações em smartphones Android, representando 75,5% da utilização total.

A App Store gerou apenas 495,2 milhões de downloads, representando apenas 24,5% do total de instalações do TikTok.

O conteúdo de entretenimento acumulou 443,3 mil milhões de visualizações hashtag coletivamente.

A segunda categoria de conteúdos mais vistos é "Dança" com 150,3 mil milhões de visualizações hashtag.

Os vídeos #timewarpscan foram vistos mais de 14,3 mil milhões de vezes até à data.

O indivíduo mais seguido na rede social é Charli d'Amelio, com mais de 112 milhões de seguidores.

A taxa média de envolvimento de TikTok é de 17,99%.

O número médio de ativação é de 43,4 vezes por dia.

TikTok na China chama-se Douyin.

O TikTok está atualmente proibido em 5 países incluindo a China, Índia, Paquistão, Indonésia, e Bangladesh.

O Tiktok tem uma moeda emapp que os utilizadores podem utilizar para enviar presentes a outros criadores.

Leia também: