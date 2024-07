TikTok apresenta funcionalidade que permite que o utilizador cante para descobrir a música

Paulatinamente, o TikTok vai copiando as melhores funcionalidades oferecidas pelas ferramentas que estão ao alcance dos seus tentáculos. Agora a rede social chinesa apresenta uma funcionalidade semelhante à que existe no Shazam, SoundHound, entre outras. Para descobrir uma música que não se lembra o nome, apenas deixe a app ouvir a música ou cante para a aplicação.

A empresa tem estado a trabalhar numa nova funcionalidade chamada “Sound Search”, que permite encontrar uma música cantando-a, cantarolando-a ou simplesmente tocando-a. Como o TikTok é uma plataforma focada em vídeos, o aplicativo também mostrará vídeos populares com a música identificada.

Curiosamente, embora o TikTok tenha dito ao TechCrunch que a ferramenta foi criada especificamente para encontrar músicas, parece que também pode encontrar alguns sons e memes populares.

No entanto, nos nossos testes, descobrimos que a ferramenta foi capaz de detetar sons/memes do TikTok, como o popular “Oh my gosh, she’s bald. She’s bald, and she’s torturing people who have hair!” retirado de um episódio de ‘Totally Spies’ e o som ‘Nobody's gonna know’ criado por um utilizador do TikTok.