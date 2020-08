TikTok anuncia fundo de 300 milhões de dólares para pagar a influencers

Sem dúvida alguma que o TikTok é uma das mais populares aplicações do momento. Muita desta popularidade foi conquistada durante a quarentena derivada da pandemia da COVID-19. Como as pessoas ficaram mais isoladas socialmente, esta foi uma forma dinâmica e divertida de se manterem em contacto uns com os outros.

Mas mesmo com todas as polémicas, a rede social chinesa não deixa de crescer e agora anunciou um fundo de 300 milhões de dólares para pagar aos influencers europeus.

O TikTok tem andado na boca do povo e nem sempre pelas melhores razões. A rede social chinesa tem sido associada a diversos problemas relacionados com a falta de segurança e de privacidade dos dados dos utilizadores.

Para além disso, a plataforma também tem sido amplamente criticada devido à suposta falta de controlo no que respeita aos utilizadores menores de idade.

Mas nenhum desses problemas impede o serviço de continuar a evoluir e inovar.

TikTok: 300 milhões de dólares para distribuir pelos influencers europeus

A rede social da ByteDance anunciou um fundo de 300 milhões de dólares, cerca de 255 milhões de euros, para pagar aos influencers Europeus. A novidade surge no mesmo dia em que o fundo, já implementado nos EUA, celebra 2 anos de existência.

Este fundo vai começar nos 70 milhões de dólares, perto de 60 milhões de euros, no primeiro ano. No entanto o TikTok espera atingir o total de 300 milhões de dólares dentro de três anos. Desta forma a rede social oferece a oportunidade para que as pessoas com talentos transformem a sua criatividade numa espécie de carreira.

De acordo com a rede social chinesa, nas próximas semanas serão divulgadas mais informações acerca do TikTok Creator Fund para a Europa.

Não foram adiantados mais pormenores, como por exemplo os critérios para que os utilizadores europeus se candidatam ao fundo. No entanto os requisitos não devem ser muito diferentes dos já implementados para os utilizados dos EUA: ser maior de idade, ter um número mínimo de seguidores e publicar conteúdos com frequência no TikTok.