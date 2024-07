Threads da Meta continua a crescer e tem agora mais de 175 milhões de utilizadores mensais

Um ano após o lançamento do Threads, a Meta informou que a sua rede social continua a crescer. O "clone" do X já ultrapassou os 175 milhões de utilizadores ativos mensais, o que representa um marco para a empresa tecnológica. Embora o número ainda esteja longe do esperado, a Meta não tem intenções de desistir.

O Threads tem agora mais de 175 milhões de ativos mensais - que ano.

Afirmou Mark Zuckerberg num post no seu perfil. Há alguns meses, o CEO da Meta referiu que pretende transformá-la numa rede social com mil milhões de utilizadores. Durante uma reunião com os acionistas em outubro de 2023, o cofundador do Facebook sublinhou o crescimento da sua nova plataforma.

Há muito tempo que penso que deveria haver uma aplicação de conversas públicas com mil milhões de pessoas que fosse um pouco mais positiva. E acho que se mantivermos isso por mais alguns anos, acho que temos uma boa chance de alcançar a nossa visão.

Disse Zuckerberg.

O lançamento do Threads foi um dos mais explosivos da história da Meta. A rede social atingiu 100 milhões de utilizadores registados na primeira semana.

O problema da rede social é que lhe faltavam algumas funcionalidades - como o feed cronológico ou uma versão web - e não foi lançada simultaneamente em todos os países. Quando chegou oficialmente à Europa, a dinâmica estava a abrandar e o crescimento estagnou.

Adam Mosseri não quer seguir a tendência de gerar temas controversos

Em declarações à Platformer, o diretor executivo do Instagram, Adam Mosseri, comentou que estão satisfeitos com o crescimento do Threads. Ele disse que está muito mais orgulhoso do progresso que fizeram num ano do que do sucesso do lançamento.

O facto de todas as principais métricas que mais me interessam estarem a crescer, de termos conseguido crescer de forma constante e, em alguns casos, de forma incremental, é o que mais me orgulha.

Disse Mosseri.

Embora estas métricas não estejam ao nível do X, o chefe do Instagram deixa claro que não quer seguir a tendência de gerar conversas com temas controversos. Mosseri diz que poderiam gerar envolvimento inclinando-se para a política, mas esse é um lugar muito perigoso para se estar.

Para além da política ou das notícias, Adam Mosseri acredita que o Threads deveria concentrar-se na conversa gerada por eventos desportivos ou de entretenimento. Confirmou também que vão investir mais recursos para fazer crescer a equipa do Threads, mantendo o foco no que é importante.

Leia também: