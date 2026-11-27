O X, a rede social que antes se chamava Twitter, lançou os primeiros controlos parentais da sua história. Pais e tutores passam a poder acompanhar e limitar a forma como os adolescentes entre os 13 e os 17 anos usam a plataforma.

Modo protegido ativo por defeito

A rede social de Elon Musk passou a disponibilizar ferramentas para que os pais decidam o que os filhos veem e com quem interagem. As contas de utilizadores entre os 13 e os 17 anos ficam agora em modo protegido por defeito.

Neste modo, os adolescentes deixam de ter acesso a conteúdo sensível e não recebem publicidade direcionada. A supervisão não pode ser imposta, já que depende do consentimento do próprio jovem, e termina de forma automática quando este faz 18 anos.

As ferramentas à disposição dos pais

Com a supervisão ligada, os pais ou tutores ganham acesso a seis tipos de controlo, que permitem ajustar a experiência dos filhos na plataforma.

Consultar o tempo passado no X na última semana e definir um limite diário;

Exigir aprovação para novos seguidores, o que torna a conta privada;

Restringir as recomendações e os vídeos do separador Para si a contas que o jovem já segue;

Filtrar palavras específicas e desligar conteúdos multimédia sensíveis;

Escolher quem pode enviar mensagens diretas;

Ver com que contas o adolescente conversou em privado.

Os próprios jovens conseguem consultar, a qualquer momento, as restrições que se aplicam à sua conta.

Os pais podem ler as mensagens dos filhos?

Apesar de ficarem a saber com quem os filhos falam, os pais não conseguem ler o conteúdo das mensagens privadas. Também não têm acesso ao histórico de pesquisas e visualizações, não podem publicar em nome do adolescente nem entrar na conta.

Michael O’Herlihy, responsável pela segurança do X, explicou numa publicação que os pais procuram ferramentas práticas, e que os adolescentes merecem espaço para crescer.

Os controlos surgem meses depois de várias críticas ao Grok, o chatbot de IA da plataforma, por não travar a criação de imagens sexualizadas de crianças e mulheres.

Um estudo de 2024 concluiu que quase um terço das crianças da Geração Alpha tinha conta no X, apesar de a idade mínima exigida ser de 13 anos.

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