Rede social X ganha controlos parentais pela primeira vez em 20 anos
O X, a rede social que antes se chamava Twitter, lançou os primeiros controlos parentais da sua história. Pais e tutores passam a poder acompanhar e limitar a forma como os adolescentes entre os 13 e os 17 anos usam a plataforma.
Modo protegido ativo por defeito
A rede social de Elon Musk passou a disponibilizar ferramentas para que os pais decidam o que os filhos veem e com quem interagem. As contas de utilizadores entre os 13 e os 17 anos ficam agora em modo protegido por defeito.
Neste modo, os adolescentes deixam de ter acesso a conteúdo sensível e não recebem publicidade direcionada. A supervisão não pode ser imposta, já que depende do consentimento do próprio jovem, e termina de forma automática quando este faz 18 anos.
As ferramentas à disposição dos pais
Com a supervisão ligada, os pais ou tutores ganham acesso a seis tipos de controlo, que permitem ajustar a experiência dos filhos na plataforma.
- Consultar o tempo passado no X na última semana e definir um limite diário;
- Exigir aprovação para novos seguidores, o que torna a conta privada;
- Restringir as recomendações e os vídeos do separador Para si a contas que o jovem já segue;
- Filtrar palavras específicas e desligar conteúdos multimédia sensíveis;
- Escolher quem pode enviar mensagens diretas;
- Ver com que contas o adolescente conversou em privado.
Os próprios jovens conseguem consultar, a qualquer momento, as restrições que se aplicam à sua conta.
Os pais podem ler as mensagens dos filhos?
Apesar de ficarem a saber com quem os filhos falam, os pais não conseguem ler o conteúdo das mensagens privadas. Também não têm acesso ao histórico de pesquisas e visualizações, não podem publicar em nome do adolescente nem entrar na conta.
Michael O’Herlihy, responsável pela segurança do X, explicou numa publicação que os pais procuram ferramentas práticas, e que os adolescentes merecem espaço para crescer.
Os controlos surgem meses depois de várias críticas ao Grok, o chatbot de IA da plataforma, por não travar a criação de imagens sexualizadas de crianças e mulheres.
Um estudo de 2024 concluiu que quase um terço das crianças da Geração Alpha tinha conta no X, apesar de a idade mínima exigida ser de 13 anos.
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