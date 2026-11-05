Ninguém escapa… Reddit vai começar a mostrar anúncios nos resultados de pesquisa

A plataforma Reddit anunciou que vai começar a testar a inclusão de anúncios nos resultados do seu motor de pesquisa, uma área que até agora estava livre de publicidade.

Anúncios no motor de pesquisa do Reddit

Segundo a empresa, a decisão baseia-se no facto de o ambiente de pesquisa apresentar uma elevada intenção de compra por parte dos utilizadores.

Os anúncios serão exibidos de acordo com a relevância contextual das pesquisas, mantendo coerência com os termos procurados. Por exemplo, quem pesquisar sobre como montar um escritório em casa poderá ver publicidade a monitores, secretárias e cadeiras.

Os conteúdos patrocinados estarão claramente identificados com a menção “Ad” e incluirão um botão “Comprar agora”, que redirecionará para o site do anunciante. Apesar de o mockup divulgado sugerir que os anúncios não serão excessivamente intrusivos, só será possível avaliar a sua real integração após a implementação.

Teste inicial com anunciantes selecionados

Trata-se de uma experiência inicial, que contará com um grupo restrito de anunciantes. A duração do teste e o alcance junto dos utilizadores ainda não foram revelados. A empresa afirma que irá avaliar a resposta dos utilizadores para aperfeiçoar a experiência ao longo do tempo.

Expansão da publicidade como modelo de monetização

Esta medida representa mais um passo na estratégia de monetização do Reddit, que já exibe anúncios em AMAs, conteúdos multimédia, publicações patrocinadas e até dentro dos comentários.

A inclusão nos resultados de pesquisa era um território ainda inexplorado. Resta saber como a comunidade reagirá, recordando a polémica gerada pela tentativa de criar subreddits pagos, cuja implementação foi adiada há mais de um ano.

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