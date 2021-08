Reddit está adicionar um feed de vídeos semelhante ao TikTok

O sucesso do TikTok deve-se, exatamente, aos vídeos curtos e de fácil visualização que por lá circulam. Se o Instagram já havia adotado este conceito, parece que, agora, aos poucos, o Reddit está também a fazer uso da ideia, apenas no iOS.

Discretamente, o Reddit está a lançar um botão que direcionará os utilizadores para um feed de vídeos muito semelhante ao TikTok.

O Reddit é um fórum de discussão e, conforme se promove, “um ponto de encontro das conversas mais autênticas e interessantes da Internet”. Desde a sua criação, a plataforma pretende ser um espaço para as várias comunidades que existem pelo mundo partilharem ideias, opiniões e novidades.

Indo ao encontro daquilo que os utilizadores parecem procurar, o Reddit está a seguir as pisadas de outras redes sociais, adotando um espaço dentro da sua plataforma destinado à partilha de vídeos curtos, semelhante ao TikTok. A novidade encontra-se em processo de lançamento para os utilizadores de iOS, em alguns países.

Aparentemente, os vídeos semelhantes ao TikTok estão disponíveis no Reddit através do acesso a um novo botão presente no canto superior direito. Clicando ali, o utilizador encontra um feed de vídeos carregados diretamente para a plataforma. Ou seja, se alguém colocar um link para um vídeo do YouTube numa publicação no Reddit, é provável que não fique disponível nesse feed.

Contudo, se o vídeo for carregado diretamente na plataforma, seja ele próprio ou descarregado de outro sítio, poderá já ser elegível para o novo feed. Mais do que isso, o algoritmo de entrega de vídeos basear-se-á nas comunidades a que o utilizador pertence, bem como os interesses percecionados pelo sistema.

Para já, a nova funcionalidade do Reddit não parece estar disponível para Android. Aliás, um porta-voz da plataforma disse ao Mashable que aquela está “ainda em fase experimental”.

Muitos são os que apreciam o Reddit pelo seu distanciamento àquilo que as restantes redes sociais executam e mantêm disponível. No entanto, aqueles que não forem fãs dos vídeos curtos podem navegar no Reddit sem nunca lhes aceder.