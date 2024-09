Proibição do X pelo Brasil dá 2 milhões de utilizadores à Bluesky

Numa publicação recente na sua própria plataforma, a Bluesky anunciou um aumento maciço de utilizadores, adicionando 2,6 milhões de pessoas nos últimos dias. Graças à proibição do X pelo Brasil, este é um crescimento significativo para o serviço, que anteriormente tinha cerca de 8,8 milhões de utilizadores no total.

85% dos novos utilizadores são brasileiros

Numa atualização no seu blogue, a Bluesky partilhou que mais de 85% destas novas pessoas vieram do Brasil, o que se traduz em mais de 2 milhões de utilizadores só deste país.

A mudança dramática vem na sequência de uma decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro Alexandre de Moraes, que instruiu os provedores de internet locais a bloquear o acesso ao X, a plataforma anteriormente conhecida como Twitter.

Esta decisão foi tomada após o X recusar retirar do ar contas acusadas de espalhar desinformação. Além disso, Moraes ordenou à Apple e à Google que retirassem o X das respetivas lojas de aplicações.

Indivíduos que tentem contornar o bloqueio com VPNs enfrentam multas de 50.000 reais (cerca de 8900 dólares). O Supremo Tribunal Federal reafirmou recentemente a proibição, com o apoio de todos os juízes. Elon Musk, diretor do X, acusou Moraes de usar o sistema legal para "minar" a democracia. A plataforma também lançou um perfil chamado Alexandre Files, com o objetivo de expor o que descreveu como injustiças cometidas pelo juiz.

Bluesky é uma das redes sociais mais beneficiadas

Como o X não está mais disponível no Brasil, os utilizadores migraram para outras redes sociais, e a Bluesky tem sido uma das principais beneficiadas. A plataforma teve um pico de atividade diária, incluindo um aumento de novos seguidores, likes e posts, principalmente nos últimos dias de agosto.

Embora a Bluesky ainda esteja a desenvolver o seu conjunto de funcionalidades e ainda não rivalize com o X a 100%, a plataforma deu recentemente a entender que a sua próxima atualização irá introduzir a funcionalidade de vídeo, o que poderá ajudar a reter o seu novo público.

Outros dados estatísticos revelam a dimensão do que está a acontecer. Comparando o período de 30 de agosto a 2 de setembro com um período semelhante do mês anterior, a Bluesky registou um salto nos likes de 13 milhões para 104,6 milhões, nos seguidores de 1,4 milhões para 100,8 milhões e nos reposts de 1,3 milhões para 11 milhões.

