Proibição do TikTok nos EUA: n.º de americanos a aprender mandarim cresce 216% no Duolingo

Os utilizadores norte-americanos do TikTok têm registado um aumento significativo no interesse por aprender mandarim na plataforma Duolingo, enquanto se adaptam a uma nova realidade marcada pela migração para a rede social chinesa RedNote.

Americanos não estão preocupados com a recolha de dados por empresas chinesas

Este fenómeno ocorre em resposta à iminente proibição do TikTok nos EUA, agendada para 19 de janeiro, a menos que o Supremo Tribunal intervenha. A legislação prevê a remoção da aplicação das lojas de apps norte-americanas e impede o seu funcionamento sem o uso de VPNs.

Em vez de tentarem contornar a proibição, mais de 700 milhões de utilizadores do TikTok optaram por mudar para a RedNote (também conhecido como Xiaohongshu), provocando uma troca cultural inesperada entre os cidadãos dos dois países, como pedidos de ajuda por parte de utilizadores chineses para melhorar o inglês através dos seus homólogos americanos.

Apesar de algumas dificuldades técnicas no registo na nova plataforma e a expulsão de alguns utilizadores devido a violações das regras da comunidade, a migração do TikTok para outra aplicação chinesa envia uma mensagem clara ao governo dos EUA e a concorrentes como a Meta.

Esta mensagem sublinha a procura por experiências de redes sociais criadas na China, que as empresas norte-americanas têm tido dificuldade em reproduzir.

Esta transição também funciona como um barómetro para avaliar se os utilizadores dos EUA estão preocupados com a recolha de dados pessoais por empresas chinesas, uma das razões principais por trás da proibição do TikTok. Pelos vistos, muitos não estão.

Duolingo está a beneficiar com este crescente interesse em mandarim

Uma vez que a RedNote, com sede em Xangai, está projetado para um público chinês, a sua língua predefinida é o mandarim. Isto levou a um aumento no número de utilizadores norte-americanos no Duolingo, que começaram a fazer cursos acelerados de mandarim.

De acordo com o Duolingo, houve um crescimento de cerca de 216% no número de novos utilizadores a aprender mandarim nos EUA em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Este aumento registou um pico acentuado em meados de janeiro, coincidindo com a adoção em massa da RedNote. Além disso, a empresa relatou que, no inquérito "Como soube de nós?", há um aumento significativo de pessoas a selecionar "TikTok" como resposta.

Ah, então AGORA estão a aprender mandarim.

Disse a Duolingo, em tom de brincadeira, numa publicação no X, na terça-feira.

Dados da Appfigures, uma empresa de análise de aplicações, mostram que a procura pelos cursos de línguas do Duolingo também teve impacto no número de downloads da app.

De acordo com a empresa, o Duolingo registou um aumento de 36% nos downloads nos EUA através da App Store e Google Play combinados até 3 de janeiro - um sinal precoce de que os utilizadores podem ter experimentado outras redes sociais chinesas antes da grande adesão à RedNote mais tarde nesse mês.

Há uma semana, o Duolingo ocupava a 40.ª posição nas categorias "Melhores Apps" (excluindo jogos) e "Melhores no Geral" (incluindo jogos). Atualmente, ocupa o 20.º lugar em "Melhores Apps" e o 22.º na categoria "Melhores no Geral".

