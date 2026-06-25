Proibição das redes sociais na Austrália: 4 em cada 5 menores continuam online

Alguns meses após a entrada em vigor da lei que proíbe o acesso de menores de 16 anos às redes sociais, a Austrália já tem um problema em mãos. Um novo estudo revela que a esmagadora maioria dos adolescentes continua a usar estas plataformas como se nada tivesse mudado.

A Austrália tornou-se o primeiro país do mundo a proibir o acesso a redes sociais a menores de 16 anos, espoletando uma tendência de reforço da segurança que se tem alargado a outros países, nomeadamente Portugal.

Desde dezembro de 2025, plataformas como TikTok, X, Facebook, Instagram, YouTube e Snapchat estão proibidas de permitir contas a utilizadores nesta faixa etária.

No entanto, a teoria está a revelar-se bem diferente da prática. Um estudo observacional conduzido pela Universidade de Newcastle, com a participação de 408 jovens entre os 12 e os 17 anos, concluiu que a legislação resultou numa "implementação limitada, conformidade incompleta e uma significativa circunvenção das restrições".

No geral, os investigadores dizem ter encontrado evidências insuficientes para concluir que a entrada em vigor da lei teve algum efeito substancial no uso de redes sociais entre os adolescentes com menos de 16 anos.

Verificação de idade é o calcanhar de Aquiles

Os números do estudo, publicado na revista científica BMJ, mostram que cerca de 85% dos adolescentes admitiu continuar a usar redes sociais três meses após a entrada em vigor da lei, e mais de metade fazia-o através das suas próprias contas, sem qualquer disfarce.

O principal motivo para esta falha aponta diretamente para a verificação de idade, que se mostra insuficiente. Embora dois terços dos jovens inquiridos tenham referido ter passado por algum tipo de verificação, apenas 5% dos jovens entre os 12 e os 13 anos, e 11% dos que têm entre 14 e 15 anos, tiveram de submeter uma fotografia de um documento de identificação oficial.

Na prática, os métodos mais comuns reduziam-se a perguntar diretamente a idade ao utilizador ou a pedir o envio de uma selfie, métodos facilmente contornáveis.

Além disso, cerca de 15% dos jovens entre os 12 e os 13 anos, e 19% dos que têm entre 14 e 15 anos, admitiram ter recorrido a contas falsas para continuar a aceder às plataformas. Outros 3% optaram por usar Redes Virtuais Privadas (em inglês, VPN) para mascarar a sua localização e idade.

Curiosamente, o estudo sugere que a lei poderá ser mais eficaz a prevenir ou atrasar o primeiro contacto de crianças com menos de oito anos com as redes sociais, do que a travar adolescentes que já fazem parte do ecossistema digital há anos.

O que estes dados significam para outros países, nomeadamente Portugal?

Estas conclusões chegam numa altura pertinente, tendo em conta que vários países seguem de perto o exemplo australiano para implementar leis semelhantes.

No caso de Portugal, a questão foi recentemente levantada. Em fevereiro deste ano, a Assembleia da República aprovou uma proposta do PSD que restringe o acesso livre às redes sociais e outras plataformas a crianças até aos 16 anos.

Entre os 13 e os 16 anos, o acesso só será permitido com autorização dos pais, enquanto abaixo dessa idade a proibição é total.

Ao contrário do modelo australiano, que assentava em verificações pouco fiáveis como perguntar a idade ou pedir uma selfie, a proposta portuguesa pretende ir mais longe, exigindo que a identidade do utilizador seja confirmada através do sistema Chave Móvel Digital.

Com o exemplo australiano a decorrer como um "projeto-piloto global", Tito de Morais, fundador do projeto MiudosSegurosNa.Net, alertou que os jovens conseguem facilmente contornar este tipo de proibição e defendeu que seria mais prudente esperar pelos resultados da experiência da Austrália antes de avançar.

Para já, os dados mostram que, sem mecanismos robustos de verificação de idade, qualquer lei deste género corre o risco de ficar reduzida a uma medida simbólica, fácil de contornar com uma simples conta ou fotografia falsa.