Portugal: utilizadores do Instagram sem acesso a páginas de jornais e televisões

Vários utilizadores do Instagram, em Portugal, deixaram de conseguir ver as publicações de órgãos de comunicação social nacionais, sem que a Meta tenha apresentado, até ao momento, qualquer explicação oficial.

Os primeiros relatos surgiram há cerca de uma semana e, segundo o jornal Público, os utilizadores contactados por si identificaram o problema entre os dias 21 e 25 de outubro, ao verificarem que os perfis de vários meios de comunicação deixaram de apresentar publicações. A situação não afeta todas as contas do Instagram, mas atinge um conjunto significativo de órgãos de comunicação social portugueses, e o comportamento descrito é semelhante em todos os casos, com os utilizadores a deixarem de conseguir ver as publicações quando tentam consultar os perfis.

Jornais, televisões e rádios entre os afetados

De acordo com as verificações, a lista inclui o próprio Público, o Expresso, o Observador, o Jornal de Notícias e o Correio da Manhã, bem como os jornais desportivos A Bola, Record e O Jogo.

Entre as televisões afetadas surgem a RTP Notícias, a SIC Notícias, a SIC e a CNN Portugal, a que se juntam estações de rádio como a Renascença e a Antena 1. Também publicações regionais e universitárias, como o Diário de Coimbra e A Cabra, aparecem entre as páginas inacessíveis a determinados utilizadores.

A Meta não esclarece a origem das restrições

Abordada para esclarecimentos, a Meta não deu uma resposta oficial. O assistente automático de apoio da empresa sugeriu que as limitações poderiam estar relacionadas com a classificação das contas como meios de comunicação noticiosos, uma categoria que poderá estar sujeita a restrições geográficas ou de visibilidade.

Contudo, esta explicação não parece abranger todos os casos, tendo em conta que algumas das páginas afetadas estão identificadas como criadores de conteúdo ou como estações de rádio, e existem inclusivamente perfis sem qualquer classificação pública que apresentam o mesmo comportamento.

Um dos utilizadores recebeu ainda uma notificação do Instagram a informar que determinados conteúdos tinham sido restringidos na sequência de um pedido legal, após uma avaliação das políticas da plataforma e da legislação local. A Meta não esclareceu a origem desse pedido, nem confirmou se este se relaciona com os restantes casos.

Um precedente no Canadá

O bloqueio de conteúdos jornalísticos nas plataformas da Meta não é inédito, considerando que, em 2023, a empresa começou a restringir o acesso a notícias no Facebook e no Instagram no Canadá, em resposta à aprovação da Online News Act, uma lei que estabelece um regime de negociação entre determinadas plataformas digitais e órgãos de comunicação social, com o objetivo de garantir uma compensação pela disponibilização de conteúdos noticiosos.

Na Europa, a Meta enfrenta críticas pela utilização de conteúdos jornalísticos para treinar os seus sistemas de Inteligência Artificial, com o European Publishers Council a pressionar as instituições europeias a intervir e a Comissão Europeia a afirmar-se empenhada em assegurar o cumprimento das regras comunitárias. Ainda assim, não existem elementos que permitam estabelecer uma ligação direta entre estas disputas e as restrições agora reportadas em Portugal.

Neste momento, por cá, não existe uma solução conhecida para recuperar o acesso às páginas.