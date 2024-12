Músicas antigas ganham nova vida no TikTok à boleia dos famosos desafios

Há músicas que parecem enterradas na bruma dos tempos e que já quase ninguém ouve. Mas a verdade é que muitos destes temas estão a ganhar uma nova vida graças ao TikTok. Alguém ainda se lembra dos Alphaville? Estão de novo em alta.

O antigo está na moda... no TikTok

O TikTok tem provado ser muito mais do que um espaço para danças virais e desafios de curta duração. Nos últimos anos, a plataforma destacou-se por impulsionar músicas antigas, muitas vezes esquecidas, de volta às paradas de sucesso e playlists de novas gerações. Este fenómeno tem transformado a plataforma numa máquina do tempo musical, onde clássicos de décadas passadas encontram uma audiência renovada.

Ultimamente, bandas como os Bronsky Beat, os Alphaville ou a cantora Sade encontraram uma nova audiência para músicas já com algumas décadas. No caso dos Bronsky Beat, foi a música Smalltown Boy a popularizar-se num desafio em que os mais novos desafiavam os pais a dançar como o faziam na década de 1980.

Já o tema Forever Young, dos Alphaville, foi amplamente usado num outro desafio, este para utilizações diversas de garrafas de água.

O algoritmo do TikTok é um dos principais responsáveis por este fenómeno, ao apresentar conteúdos baseados nos interesses dos utilizadores, e as músicas, muitas vezes associadas a tendências, memes ou desafios criativos, acabam por alcançar milhões de pessoas em poucos dias.

Por exemplo, uma música que surge como banda sonora de um vídeo engraçado ou de um desafio popular pode rapidamente tornar-se viral, ganhando milhões de visualizações. É aqui que muitos utilizadores descobrem canções de artistas ou bandas que nunca ouviram antes, levando a um renascimento inesperado de músicas que, em alguns casos, têm décadas.

Outros exemplos de sucesso

Um dos casos mais conhecidos é a música "Dreams" da banda Fleetwood Mac, lançada em 1977. Em 2020, a música voltou a ganhar destaque graças a um vídeo viral no TikTok que mostrava um utilizador a andar de skate enquanto bebia sumo de cranberry, ao som daquele tema. O sucesso foi tão grande que a música voltou a entrar nos rankings musicais e gerou milhões de streams em plataformas como o Spotify.

Outro exemplo é a música "Running Up That Hill", de Kate Bush, lançada em 1985. Em 2022, a canção tornou-se viral no TikTok depois de aparecer na série Stranger Things. Embora a série tenha sido o catalisador inicial, o TikTok amplificou o impacto, introduzindo a música a um público ainda maior.

O impacto deste fenómeno não se limita à plataforma. Músicas antigas virais no TikTok frequentemente veem os seus streams em plataformas como Spotify e Apple Music dispararem. Isso beneficia não só os artistas originais, mas também as editoras e os compositores.

Além disso, algumas destas canções são até reintroduzidas em campanhas publicitárias, filmes e programas de televisão, expandindo ainda mais o seu alcance.

Há várias razões para este renascimento da música antiga, como a nostalgia, a facilidade de partilha ou a cultura de redescoberta que vai fazendo o seu caminho entre as novas gerações.

Este fenómeno mostra como a tecnologia pode transformar o consumo de música, revitalizando artistas e canções do passado para um público completamente novo.

Fique então com o top-ten deste ano das músicas antigas mais populares no TikTok e em quantos posts apareceram.

Refira-se que para fazer parte desta contagem, uma música deve ter mais do que cinco anos.