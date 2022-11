Meta quer evitar que adultos enviem mensagens a adolescentes no Facebook e Instagram

A Meta leva a cabo muitas iniciativas, de modo a garantir a segurança dos seus utilizadores, especialmente dos mais novos. Em mais um exemplo, a empresa está a tentar evitar que adultos considerados “suspeitos” enviem mensagens a adolescentes no Facebook e no Instagram.

Ainda não há muitos pormenores, mas parece um avanço positivo, no sentido de proteger os mais novos.

A Meta está a tomar novas medidas para proteger as definições de privacidade dos adolescentes. A empresa está a fazer alterações às configurações de privacidade por predefinição para as contas dos adolescentes no Facebook, e a limitar ainda mais a capacidade dos adultos considerados "suspeitos" de enviar mensagens aos mais novos nas suas redes sociais.

No Facebook, a Meta diz que vai começar a alterar automaticamente as definições de privacidade por predefinição nas novas contas criadas por adolescentes, menores de 16 anos. Com essas alterações, a visibilidade da sua lista de amigos, mensagens marcadas, e páginas e contas que seguem será automaticamente definida para "definições mais privadas".

Embora a ideia passe por incluir estas definições nas novas contas, a Meta revelou que irá incentivas as contas existentes a adotar critérios semelhantes. Esta novidade surge na sequência de uma medida semelhante tomada, no ano passado, pelo Instagram.

Se no Facebook a Meta vai bloquear a funcionalidade “pessoas que talvez conheças”, no Instagram irá remover o botão de mensagens nos perfis dos adolescentes. Apesar de a empresa não ter partilhado como irá determinar quem são os utilizadores "suspeitos", disse que iria ter em conta fatores como se alguém foi recentemente bloqueado ou denunciado por um utilizador mais jovem.

Além disso, Meta está a trabalhar com o National Center for Missing and Exploited Children, numa "plataforma global", que servirá para evitar a partilha não consensual de imagens íntimas de adolescentes.

