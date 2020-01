Há uns anos, o Vine era uma das redes sociais mais populares. Pertencente ao Twitter, esteve em destaque até à sua descontinuação em 2016. Agora, chegou o byte, o seu sucessor que mantém a mesma fórmula e conceito.

Numa era em que os formatos em vídeo – como o TikTok – estão em crescente popularidade, a segunda vida do Vine pode assim alcançar ainda mais sucesso do que na primeira vez.

No início de 2013, dedicámos aqui no Pplware um artigo ao Vine, que tinha sido lançado há poucos dias. Inicialmente desenvolvido pelo Vine Labs, a empresa acabou comprada pelo Twitter mesmo antes do lançamento da rede social.

Durante vários anos, o Vine alcançou muito sucesso! O nível de popularidade era semelhante ao do Instagram, por exemplo. No auge, a rede social chegou a ter mais de 200 milhões de utilizadores ativos.

Não obstante do sucesso, o Twitter decidiu descontinuar a rede social. Assim, no website ficou disponível um arquivo dos vídeos submetidos, que entretanto também deixou de estar funcional… No entanto, o Vine terá agora uma segunda vida com o aparecimento do byte!

O Vine regressou e agora chama-se byte

Quem se lembra do Vine, decerto recorda-se do formato de pequenos vídeos com até seis segundos. Estes vídeos podiam ser facilmente partilhados noutras redes sociais, com uma excelente integração com o Twitter. Agora, um dos seus co-fundadores lançou o byte.

O byte – inicialmente denominado V2 – assenta nos mesmos moldes, tendo sido criado por Dom Hofmann. O desenvolvimento foi feito nos últimos anos, mas apenas agora foi lançado para todos os utilizadores com smartphones Android e iOS.

Quanto às fontes de receitas para a rede social, Hofmann poderá no futuro implementar publicidade mas tem intenções de pagar aos criadores de conteúdo com esses mesmos fundos que receber da publicidade.

Num meio de redes sociais baseadas em vídeo que são cada vez mais populares, como o TikTok, esta segunda do Vine poderá ser bastante bem sucedida. Vai experimentar o byte? Partilhe a sua opinião nos comentários!