Já pode fazer chamadas no WhatsApp sem obrigar os convidados a instalar a app

O WhatsApp está a facilitar as chamadas com pessoas que não utilizam a plataforma, através de uma nova funcionalidade que dispensa a criação de uma conta e a instalação da aplicação por parte dos convidados. Basta partilhar um link para iniciar uma chamada com encriptação ponto a ponto.

Como funcionam as chamadas para convidados no WhatsApp

A Meta está a alargar as possibilidades de comunicação do WhatsApp com uma funcionalidade que permite incluir nas chamadas pessoas que não têm conta no serviço. A novidade torna o processo mais simples, sobretudo quando é necessário falar com alguém que não utiliza habitualmente esta aplicação de mensagens.

O funcionamento é bastante direto. O utilizador que pretende iniciar a chamada precisa de ter uma conta WhatsApp, mas os restantes participantes podem entrar sem se registarem ou instalarem qualquer aplicação. Para isso, basta receberem o link de convite e acederem à chamada através do browser.

Esta possibilidade é especialmente útil em reuniões de trabalho, conversas de grupo ou situações em que nem todos os participantes utilizam as mesmas ferramentas de comunicação.

Partilha de ecrã e reações continuam disponíveis

A entrada de convidados não significa que as chamadas percam as funcionalidades habituais. Quem participar através do link poderá utilizar ferramentas como a partilha de ecrã, as reações com emojis e a opção de levantar a mão para pedir a palavra.

Outro aspeto relevante é a segurança. De acordo com a Meta, estas chamadas continuam a beneficiar de encriptação ponto a ponto, uma tecnologia concebida para impedir que terceiros tenham acesso ao conteúdo das comunicações.

O anfitrião mantém o controlo dos participantes

Os convidados não entram automaticamente na conversa. Quando acedem ao link, ficam numa sala de espera até que o responsável pela chamada autorize a sua entrada. Além disso, o anfitrião pode retirar qualquer participante a qualquer momento.

Existem também restrições específicas para quem entra sem uma conta. Estes utilizadores não conseguem consultar os números de telefone dos restantes participantes, enviar mensagens ou adicionar diretamente outras pessoas à chamada.

A Meta revelou ainda que pretende disponibilizar integrações com o Google Calendar e o Outlook ao longo deste ano. A ideia é permitir que os utilizadores incluam links para chamadas WhatsApp nos convites enviados através destas plataformas.

Para utilizar esta funcionalidade, será necessário instalar um complemento do WhatsApp e associar a respetiva conta. Caso a integração fique disponível nos termos anunciados, será possível organizar reuniões e partilhar acessos às chamadas diretamente a partir do calendário, reduzindo os passos necessários para reunir todos os participantes.

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