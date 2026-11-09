Instagram vai usar IA para identificar adolescentes que mentem sobre a idade

A Meta anunciou a expansão global da sua tecnologia de estimativa de idade baseada em inteligência artificial (IA) no Instagram, com o objetivo de identificar mais adolescentes e colocá-los sob as proteções das Contas de Adolescente, numa altura em que a empresa enfrenta vários processos judiciais.

Identificação de adolescentes através de IA

A gigante das redes sociais vai utilizar a IA para detetar utilizadores que suspeita serem adolescentes, mesmo que estes tenham indicado uma data de nascimento de adulto.

As Contas de Adolescente impõem uma experiência mais restrita, com salvaguardas adicionais, como receber mensagens diretas apenas de pessoas que seguem ou com quem já estão ligados, ocultar comentários prejudiciais e definir as contas como privadas por predefinição.

As ferramentas de estimativa de idade da Meta usam IA para analisar perfis completos em busca de pistas contextuais, como celebrações de aniversário ou menções a anos escolares.

A empresa também procura estes sinais em diferentes formatos, incluindo publicações, comentários, biografias, legendas e outros. Além disso, são consideradas pistas visuais em fotos e vídeos, como a altura ou a estrutura óssea da pessoa.

Expansão para Facebook e Threads

A Meta afirmou que continua a implementar a tecnologia no Facebook, com um lançamento global semelhante planeado para o Threads ainda este ano.

A expansão global surge depois de a Meta ter chegado a acordos no valor de até 18 mil milhões de dólares com quase todos os estados e territórios dos EUA, em agosto, para resolver processos que alegavam que as suas plataformas prejudicam os adolescentes.

Num comunicado, a empresa sublinhou o seu compromisso em garantir experiências adequadas à idade:

Continuaremos a fazer a nossa parte para garantir proativamente que os adolescentes tenham experiências adequadas à idade nas nossas aplicações. […] Estamos também a reforçar a tecnologia que usamos para identificar contas que possam pertencer a adolescentes entre os 13 e os 17 anos, para garantir que essas contas sejam colocadas em experiências concebidas para adolescentes, mesmo que nos forneçam uma data de nascimento de adulto.

Informação aos pais nos EUA

A Meta anunciou ainda que os pais começarão a ver um vídeo no feed do Instagram a explicar a abordagem da empresa para garantir que os seus filhos adolescentes estão protegidos com as medidas adequadas à idade.

Com esta expansão, a Meta reforça a sua posição na proteção de menores, utilizando a IA como uma ferramenta essencial para a segurança online.

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