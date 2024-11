Instagram traz às DMs novas formas de ligar os utilizadores pelas mensagens

O Instagram tem crescido e evoluído para se tornar mais do que uma rede social. As suas mensagens permitem já a interação entre os utilizadores de forma natural e cada vez mais próxima. A mais recente funcionalidade permite ligar os utilizadores nas DMs, ao permitir a partilha da localização. Mas não é a única novidade.

Instagram traz novidades para as DMs

O Instagram tornou-se a aplicação mais recente a obter suporte para a partilha de localização em tempo real. O seu criador, a Meta, anunciou agora que a funcionalidade faz parte das Mensagens Diretas (DMs), permitindo partilhar a sua localização em tempo real com os seus amigos durante as conversas.

A gigante das redes sociais não é estranha na partilha de localização em tempo real, uma vez que as suas outras plataformas, WhatsApp e Messenger, adotaram a funcionalidade há anos. No entanto, a funcionalidade de localização do Instagram permite partilhar a sua localização até uma hora. Para partilhar a localização numa conversa, toque no botão + no canto inferior direito e escolha Localização.

Partilhar a localização em tempo real

Além disso, pode marcar um local no mapa para coordenar os horários de chegada e as atividades ou localizar os seus amigos em locais lotados, como concertos e outros eventos ao ar livre. Pode partilhar a localização de forma privada em conversas individuais ou em grupo.

Ao partilhar a localização, o Instagram irá exibir um indicador na parte superior da conversa como um lembrete para o desligar quando não for necessário. Uma verificação de privacidade é que a localização partilhada numa conversa não pode ser encaminhada para outras.

A empresa revelou numa publicação que a partilha de localização em tempo real do Instagram está atualmente disponível em países selecionados. A Meta também introduziu 17 novos pacotes de autocolantes para o Instagram com mais de 300 autocolantes, que já pode partilhar nas DMs.

Há mais novidades para as mensagens

Outra atualização permite adicionar nicknames para o utilizador e para os seus amigos nas DMs do Instagram. Por outras palavras, pode referir-se a outros utilizadores por nomes que possam ser familiares ou mais fáceis de reconhecer.

Para criar um apelido, pode tocar no nome da conversa na parte superior, tocar em Apelidos e selecionar o nome de utilizador da pessoa que pretende. Um apelido que cria só aparece nas suas DMs e todos podem vê-lo, mas isso não altera o nome de utilizador em outros locais do Instagram. Pode escolher se outras pessoas podem alterar o seu apelido numa conversa.