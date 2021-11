Instagram: Relatórios revelam os bónus que os criadores de conteúdo estão a receber

O Instagram está a atribuir bónus aos criadores de conteúdo que alimentarem o Reels – a plataforma dentro da rede social semelhante ao TikTok. Apesar de a novidade ter sido dada em julho, novos relatórios revelam quanto é que os criadores estão efetivamente a receber.

Para receberem o bónus, os criadores devem garantir visualizações.

Em julho, o (na altura) Facebook anunciou que até 2022 iria investir mil milhões de dólares nos criadores de conteúdo para que alimentassem o Reels. Tendo o TikTok reunido muitos adeptos, o Instagram tomou medidas, para que as pessoas não abandonassem a sua rede social.

Agora, relatórios divulgados pela TechCrunch e pela Business Insider revelam quanto é que os criadores recebem efetivamente pelos conteúdos que publicam no Reels, bem como as visualizações que precisam de reunir para serem recompensados.

Uma publicação no Reddit, conforme mencionado pela TechCrunch, revela que foi oferecida a quantia de 35.000 dólares a um criador de conteúdo, caso os seus Reels conseguissem 58,31 milhões de visualizações num mês. Esta informação vai ao encontro da adiantada pela Business Insider, que revelou que a mesma quantia foi oferecida a Sam e Cori Werrell pelos mais de 280.000 seguidores no Instagram.

Remuneração difere pelas visualizações nos Reels do Instagram

Apesar dos valores oferecidos aos criadores de conteúdo com visualizações mais significativas, aqueles com menos seguidores e menos visualizações nos seus Reels foram presenteados com valores mais baixos. Por exemplo, a Maddy Corbin, uma criadora de conteúdo com cerca de 52.000 seguidores no Instagram, foi proposta a quantia de 1.000 dólares, enquanto que outros, segundo ela, receberam 600 ou 800 dólares.

De acordo com a TechCrunch estas remunerações estão a aumentar, uma vez que a um criador de conteúdo com 24.000 seguidores foi oferecida a quantia de 8.500 dólares pelos mais de 9 milhões de visualizações no Reels.

O critério para o valor associado aos pagamentos ainda não está claro. Segundo o Instagram, o programa está a começar e, por isso, ainda estão a ser testados pagamentos à medida que a rede social estende a iniciativa a mais criadores de conteúdo.