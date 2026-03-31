Instagram lança uma versão paga. Meta tem agora uma subscrição “Plus”

O Instagram está prestes a lançar uma versão paga. A Meta está a testar uma subscrição premium para a sua rede social em alguns países. Conhecida como Instagram Plus, a subscrição daria acesso a determinados benefícios, embora não eliminasse uma das principais queixas sobre a plataforma.

Instagram lança uma versão paga

Do que se sabe, o Instagram Plus permitirá aos utilizadores visualizar uma story sem o conhecimento do autor. Permitirá também aos utilizadores estender o tempo de expiração das suas stories para além das 24 horas padrão, aceder a análises e criar públicos. Este último recurso sugere que a subscrição foi concebida para contas de influenciadores com milhares de seguidores que precisam de promover o seu conteúdo.

Embora o Instagram já ofereça algumas destas funcionalidades em contas gratuitas, as funções são básicas. Por exemplo, os utilizadores podem partilhar as Stories com os seus seguidores ou com a sua lista de Amigos Próximos, enquanto o Instagram Plus oferece a possibilidade de criar outras listas. Os subscritores podem ainda destacar um Story para que este apareça no topo do feed dos seus seguidores ou enviar um Super Like animado.

De acordo com uma captura de ecrã partilhada no Reddit, o Instagram Plus está a ser testado no México e custa 39 pesos (cerca de 1,90€) por mês. Além do México, o relatório refere que a Meta também lançou o serviço no Japão e nas Filipinas a um preço semelhante. A empresa confirmou que a versão paga será testada durante um período mais longo antes de ser lançada noutros países.

Meta tem agora uma subscrição "Plus"

À primeira vista, o Instagram Plus não oferece benefícios tangíveis para o utilizador médio da plataforma. Esta versão paga não remove anúncios nem permite organizar o feed cronologicamente. Também não oferece a possibilidade de personalizar a interface do utilizador ou impedir que os Reels tenham prioridade sobre o feed normal.

A maioria das críticas dos utilizadores centra-se no facto de o Instagram Plus ainda incluir anúncios, o que faz com que não valha a pena pagar. Outros referem que a Meta não fez nada para melhorar a moderação de conteúdos. A ideia de uma versão paga do Instagram não é nova. Há alguns anos, a Meta lançou subscrições sem anúncios para o Facebook e Instagram para utilizadores da União Europeia.

A empresa tentava contornar o RGPD e a Lei dos Mercados Digitais com uma alternativa para quem não queria publicidade direcionada. Esta subscrição custa 5,99€ por mês na web e 7,99€ no iOS e Android, e oferece uma experiência sem anúncios. A versão Instagram Plus anunciada hoje não está relacionada com esta iniciativa , pois destina-se a um público diferente e é oferecida fora da Europa.