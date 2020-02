Instagram inicia teste para monetização de vídeos no IGTV

Para fazer frente à concorrência, o Instagram está a começar a testar ferramentas de monetização para vídeos no IGTV.

Esta é uma nova ferramenta que ainda não está terminada, mas que já começou a ser testada.

O Instagram lançou há algum tempo o IGTV como forma de cativar os produtores de conteúdo para esta rede. No entanto, não havendo grandes ferramentas de monetização, esta tem sido uma aposta que não tem trazido os frutos desejados.

Para isso, o Instagram estará agora a preparar uma nova ferramenta intitulada de “Instagram Partner Program”, que permitirá monetizar os vídeos de longa duração com publicidades inseridas durante o conteúdo do mesmo. Deste modo, os programadores receberão 55% dos lucros obtidos pela exibição dos Ad Breaks (anúncios exibidos no meio dos vídeos), algo já praticado no Facebook.

Esta é uma nova estratégia do Instagram para cativar os produtores de conteúdo, uma vez que até agora apenas dava um valor simbólico para ajudar a produção de vídeos e apenas para um grupo limitado de perfis. Para muitos esta era então uma forma inexistente ou insuficiente de monetização dos seus conteúdos.

Instagram já deverá estar a testar nova funcionalidade

De acordo com algumas capturas de ecrã que começaram a surgir no Twitter, vários programadores do Instagram partilharam a página de “ferramentas para monetização” e como ela aparecerá para perfis elegíveis. Assim que entrar, será informado que poderá “ganhar dinheiro com exibição de anúncios curtos durante vídeos IGTV” e perguntará se concorda com os termos e políticas do “Instagram Partner Program”.

Até ao momento ainda não há informações sobre os critérios de seleção que serão utilizados para que os utilizadores possam monetizar os seus vídeos. Contudo, não deverão ser diferentes das exigidas no Facebook, como é exemplo:

Seguir todas as normas do Padrão da Comunidade;

Partilhar conteúdo autêntico sem informações falsas, fake news, anúncios chamativos ou sensacionalismo;

Partilhar conteúdo original;

Evitar conteúdo de categorias delicadas, como debates de problemas sociais, tragédias, conflitos, sexual ou sugestivo, explicito, informações médicas falsas e políticas.

Por agora ainda não existe previsão de lançamento desta evolução na plataforma, não havendo também nenhuma informação no Instagram Help Center sobre este assunto. Uma vez que este recurso ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, resta-nos esperar que esta novidade veja a luz do dia.

Esta deverá ser provavelmente uma resposta ao crescimento significativo de plataformas concorrentes, como é exemplo o Tik Tok, que atualmente proporciona mais alcance para os influenciadores e criadores de conteúdo.