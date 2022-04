Instagram está a testar a possibilidade de afixar publicações no perfil

O Instagram está a explorar uma nova funcionalidade que permitirá, se correr como esperado, que os utilizadores afixem publicações no topo da grelha do seu perfil.

O recurso estará ainda em fase de testes e deverá estar disponível apenas para os utilizadores selecionados.

Conforme adiantado pelo TechCrunch, o Instagram está a explorar uma nova funcionalidade que permitirá que os utilizadores afixem publicações no topo da grelha do seu perfil. Aqueles que tiverem sido selecionados pela plataforma, encontram o recurso na opção “Afixar no perfil”, disponível a partir dos três pontinhos no canto superior direito das publicações.

Estamos a testar uma nova funcionalidade que permite que as pessoas apresentem mensagens no seu perfil.

Disse um porta-voz da Meta ao TechCrunch.

Atualmente, os utilizadores têm à disposição os Destaques, que permitem afixar histórias no perfil. Contudo, esta nova funcionalidade a ser testada pelo Instagram dará a possibilidade de destacar publicações específicas, que ficarão afixadas no topo da grelha do perfil.

De acordo com o Digital Trends, os testes surgem vários meses depois de o engenheiro Alessandro Paluzzi ter revelado que o Instagram estaria a desenvolver uma ideia semelhante.

Apesar de poder ser uma mais-valia para vários utilizadores que utilizam a plataforma de forma profissional, a funcionalidade está ainda em fase de testes e, por isso, poderá demorar algum tempo até ser lançada, ou nem o ser de todo.

Além desta, o Instagram estará também a testar uma nova funcionalidade que facilitará aos utilizadores a descoberta, bem como o apoio, de causas sociais, através de hashtags.

