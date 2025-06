Instagram e TikTok abrem caminho para as Smart TVs para competir com o YouTube

As redes sociais estão a crescer e a conquistar novos mercado e novas áreas. Há ainda muito onde podem passar a ter presença e assim ganhar novos utilizadores. A mais recente aposta parece ser as smart TVs, onde agora o TikTok e o Instagram querem passar a estar presente. Conseguem assim competir com o YouTube, que está já estabelecido.

A Samsung e a LG podem estar entre as primeiras a incorporar novas versões do TikTok e do Instagram para Smart TVs. Esta notícia surge baseada na informação de que a ByteDance e a Meta já estão a trabalhar na adaptação destas aplicações para o grande ecrã, onde cada vez mais estar serviços querem estar presentes.

As aplicações de redes sociais já estão nos nossos dispositivos móveis, mas agora também querem conquistar as nossas salas de estar. Algumas das aplicações de redes sociais mais populares do momento podem ter versões específicas para smart TVs.

A Meta e a ByteDance, as empresas por detrás do Instagram e do TikTok parecem estar a desenvolver versões atualizadas e direcionadas destas aplicações para smart TVs. Esta é uma notícia interessante e importante, que mostra que este espaço está a despertar um interesse grande por parte destes serviços.

Basicamente, querem replicar o sucesso do YouTube na televisão. Desde que a Google lançou esta versão para Smart TVs, o uso do YouTube disparou nas casas. Tornou-se uma das aplicações mais vistas no grande ecrã, onde os utilizadores têm acesso a mais espaço e onde podem ver os vídeos com mais detalhe.

Mas não é tudo, porque estas potenciais versões de TV do Instagram e do TikTok podem acabar por gerar novos fluxos de receitas para estas empresas. De momento, não existe data de disponibilização destas versões específicas para Smart TVs. Para além das televisões Samsung, poderão também ser adaptadas para LG e muitas outras marcas populares.

A adaptação não é fácil, pois as empresas têm de adaptar interfaces para tornar a operação do controlo remoto intuitiva. No caso do Instagram, a ideia é levar vídeos curtos para televisores, algo que a aplicação do YouTube para Smart TVs já está a aproveitar.