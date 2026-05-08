Instagram copiou funcionalidade do YouTube e utilizadores ficaram furiosos

A Meta lançou uma novidade para o Instagram que está a causar furor entre os utilizadores e que o YouTube já tinha implementado há anos. Mais concretamente, a dona de várias redes sociais está a adicionar um novo botão "não gosto". No entanto, apenas estará disponível em algumas secções e com uma limitação significativa.

Instagram copia funcionalidade do YouTube

Conforme relatado por vários utilizadores, o Instagram está a começar a exibir um botão "desgosto" nos comentários de Reels e publicações, permitindo aos utilizadores expressar a sua discordância com uma resposta. Este botão aparecerá ao lado da opção "gosto" e será representado por um ícone de polegar para baixo.

Adam Mosseri, CEO do Instagram, revelou há alguns meses que a empresa estava a trabalhar num botão "desgosto" para comentários. O executivo afirmou que esta é uma opção para tornar os comentários mais simpáticos.

O objetivo do novo botão "desgosto" do Instagram não é mostrar quantas pessoas não gostaram de um comentário. Na verdade, o Instagram confirma que nem o autor do comentário nem outros utilizadores verão a contagem de "não gostos".

Meta traz novo botão "Não gosto"

O algoritmo contabilizará o número de utilizadores e, ao fazê-lo, moverá o comentário para uma área menos visível (entre os últimos) para evitar que outros utilizadores o vejam. Esta funcionalidade está a ser implementada gradualmente e ainda não está disponível para todos, mas muitos já reagiram, dizendo que a vão utilizar constantemente e que é uma boa ideia. Outros, no entanto, acreditam que este tipo de recurso será algo caótico.

De qualquer forma, esta não é a única novidade que o Instagram está a implementar na sua aplicação. Há algumas semanas, a empresa adicionou a possibilidade de reorganizar as imagens nas publicações . Com isto, qualquer utilizador pode mover uma fotografia e torná-la a imagem principal sem ter de eliminar a publicação.

A empresa está também a trabalhar em novos recursos para melhorar a sua rede social. Nos próximos meses, poderemos ver uma mudança de design semelhante ao Liquid Glass que a Apple introduziu no iOS 26. Isto daria ao separador de navegação inferior um efeito transparente e incluiria novas animações.