Instagram aposta em vídeos longos de 90 minutos para desafiar o YouTube

O Instagram iniciou os testes de um novo formato de vídeo que permite publicar conteúdos até 90 minutos, numa tentativa clara de competir diretamente com o YouTube na monetização de criadores.

Uma mudança há muito esperada

Durante anos, o Instagram focou-se em conteúdos curtos e verticais, os chamados Reels, que dominaram a internet na última década. No entanto, a plataforma de Mark Zuckerberg parece agora disposta a rever essa posição.

A empresa anunciou que está a testar um novo tipo de upload de vídeo, denominado “Features”, que permite aos criadores partilhar vídeos com duração até 90 minutos. Esta é uma alteração enorme, especialmente numa altura em que quase todas as redes sociais, incluindo o LinkedIn, apostaram fortemente no formato curto.

A verdade é que os criadores de conteúdos curtos não têm conseguido gerar muitas receitas diretas nas plataformas da Meta. Adam Mosseri, responsável máximo do Instagram, explicou recentemente que a monetização atual assenta, sobretudo, em parcerias com marcas.

Temos um pequeno programa baseado em desempenho, mas gastamos muito mais dinheiro do que aquele que recuperamos.

O modelo de pagamento do YouTube como referência

O YouTube tem sido, ao longo dos anos, a plataforma mais lucrativa para os criadores, graças ao seu Programa de Parceiros. Neste modelo, os criadores recebem 55% da receita publicitária gerada pelos seus vídeos.

Só nos últimos quatro anos, o YouTube pagou mais de 100 mil milhões de dólares a criadores, artistas e empresas de media. Este é um incentivo difícil de ignorar e que o Instagram parece agora querer replicar.

Questionada sobre a possibilidade de introduzir publicidade nos vídeos longos, a Meta respondeu que é “demasiado cedo para partilhar um modelo de monetização a longo prazo”, mas que está a explorar formas de os criadores lucrarem com marcas, fãs e com a própria plataforma.

IGTV falhou, mas a lição foi aprendida

Esta não é a primeira tentativa do Instagram nos vídeos longos. Há oito anos, a plataforma lançou o IGTV, um produto que acabaria por ser descontinuado. Mosseri confessou que, durante muito tempo, foi contra este formato, pois conteúdos como os Reels geram mais partilhas e mensagens diretas entre utilizadores.

No entanto, Tessa Lyons, vice-presidente de produto do Instagram, conseguiu convencê-lo a dar uma segunda oportunidade aos vídeos longos.

Os Reels continuarão a ser uma parte central do Instagram, mas quando queremos aprofundar a relação com os criadores que gostamos, devemos poder fazê-lo na plataforma.

Para facilitar a transição, o Instagram está também a testar uma funcionalidade chamada “Clips as Reels”, que permite aos criadores transformar os seus vídeos longos em Reels promocionais, com links para o conteúdo completo. Além disso, os utilizadores podem guardar o vídeo longo para ver mais tarde na aplicação de TV do Instagram.

Os testes começaram no Brasil e vão agora expandir-se para os Estados Unidos, numa fase inicial limitada. A par disso, o Instagram está a melhorar a descoberta de vídeos em direto e a criar um separador nos perfis dos criadores para Reels episódicos, semelhante às playlists do TikTok.

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