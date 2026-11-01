Facebook usado para combinar venda de bebé por 2500 euros em Portugal

Um grupo no Facebook serviu de ponto de contacto para um negócio de venda de uma recém-nascida em Gondomar. O caso envolveu uma falsa declaração de paternidade e terminou com três condenações por tráfico de pessoas.

As redes sociais voltam a estar associadas a um caso de tráfico de pessoas em Portugal. Uma mulher e um casal combinaram a entrega de uma bebé mediante pagamento, num esquema que procurava contornar os procedimentos legais de adoção.

Segundo o JN, o contacto ocorreu num grupo de Facebook dedicado à adoção clandestina. O valor acordado foi de 2500 euros.

Falsa paternidade para viabilizar a adoção

A nota publicada pelo Ministério Público, relativa à acusação apresentada em março de 2026, descreve os contornos do plano. Em 2023, quando ainda residia no Brasil, a mulher anunciou na Internet que aceitava gerar crianças para as entregar mediante pagamento.

O acordo com o casal surgiu em dezembro desse ano, quando já estava grávida do companheiro. A criança nasceu a 21 de janeiro de 2024, em casa, sem assistência. Complicações após o parto levaram ao internamento da mãe.

No hospital, esta identificou o homem do casal como pai da bebé, versão que ele confirmou. O objetivo, segundo a acusação, era registar a paternidade em nome deste e permitir uma posterior adoção pela sua companheira.

Dias depois da alta, a criança foi entregue e o pagamento concretizado.

Investigação levou à retirada da criança

As dúvidas sobre a paternidade motivaram a intervenção do Ministério Público. De acordo com as informações, os exames de ADN identificaram o companheiro da mãe como pai biológico, contrariando o registo efetuado.

A bebé foi retirada ao casal. O Ministério Público confirmou que o processo de proteção culminou numa medida de confiança judicial para adoção.

Mãe condenada a prisão efetiva

Quanto à decisão judicial, a mãe recebeu 21 meses de prisão efetiva e uma pena de expulsão do país. Ao casal foram aplicadas penas suspensas: um ano à mulher e 18 meses ao homem.

A mesma publicação refere que a defesa da mãe pondera recorrer para o Tribunal da Relação do Porto.

O Facebook surge neste caso como o meio utilizado para estabelecer o contacto entre os envolvidos. A investigação expôs um esquema que conjugava um acordo feito através da rede social com falsas declarações de paternidade para dar aparência legal à entrega da criança.