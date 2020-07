Facebook: testes de novo design incluem a remoção do botão “Gosto”

Os programadores de apps têm apostado cada vez mais em designs mais clean e visualmente mais agradáveis. Dessa forma, tornam a experiência de uso da app mais aprazível e organizada. Nesse sentido, a empresa de Mark Zuckerberg está a testar um novo design para as Páginas do Facebook que prevê, entre outras coisas, a extinção da contagem e remoção do botão “Gosto”.

As novidades, ainda em testes, têm como objetivo oferecer um layout mais simples, legível e de mais fácil utilização e gestão, para aqueles que operam as Páginas.

Nova cara para novos objetivos

As novas características foram inicialmente testadas por uma pequena percentagem de figuras públicas na app móvel. Agora, os testes serão alargados a um grupo maior de Páginas, desde atores, criadores de conteúdo, até bandas e autores. Uma vez incluídas na fase de testes, as figuras escolhidas receberão uma solicitação de participação.

O design atualizado pretende compilar um conjunto de funcionalidades que tornem as Páginas e a sua utilização menos complexa. Por exemplo, tornar mais fácil, aos visitantes, o acesso à biografia e às publicações das várias páginas. Ademais, a empresa acredita que o facto de tanta gente se ter, devido à pandemia, ligado a comunidades online, exige um upgrade na acessibilidade das Páginas do Facebook.

A remoção do botão “Gosto” é a estrela da (possível) atualização

A maior alteração nesta fase de testes é provavelmente a remoção do botão “Gosto” das Páginas. Isto, porque a empresa acredita que essa contagem não reflete o verdadeiro alcance delas. Afinal, em certos casos, o utilizador coloca “Gosto” numa Página a pedido de alguém e não por querer realmente receber conteúdo produzido por ela, acabando, por exemplo, por desativar a visualização das suas publicações.

Ao invés do botão “Gosto”, será dado destaque ao botão “Seguir” e à contagem dos seguidores que são, de acordo com a empresa, utilizadores realmente interessados na página. Além disso, são as pessoas que irão efetivamente receber o conteúdo criado.

Até agora, estavam disponíveis as duas opções, podendo ser alteradas a qualquer momento, bastando, para isso, aceder à Página em questão. Contudo, para a empresa, este processo é confuso e inútil, complicando a vida aos utilizadores.

Outras atualizações no horizonte

Todas as novidades pretendem facilitar a utilização da app, mas também tornar o contacto entre as figuras públicas e os restantes utilizadores mais próximo e pessoal, podendo a página pessoal ser alternada com a pública. Além disso, será possível editar a lista de acesso administrativo, onde podem ser permitidas e atribuídas tarefas no backstage da Página, como quem vai criar conteúdo, responder a mensagens, criar anúncios, ou responder a comentários.

Ademais, o acesso e a gestão da área de análise do desempenho da Página, Page Insights, será simplificado e ficará mais completo. Ou seja, além das publicações com melhor desempenho, vão ter acesso ao alcance da página, quer do Facebook, quer do Instagram, se estiverem associadas. Esta simplificação trará também uma redução das notificações, uma vez que serão agrupadas várias e enviadas como uma só.

Por enquanto, o Facebook não anunciou qualquer data de lançamento ou disponibilização destas novidades, por se tratar ainda de uma fase de testes.