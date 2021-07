Facebook planeia pagar mil milhões de dólares aos criadores de conteúdo

Com uma rede social concorrente a crescer a cada dia, o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, anunciou que a empresa planeia dar um incentivo aos utilizadores que criem conteúdos para as suas plataformas. São elas o Instagram e o próprio Facebook.

Até 2022, Zuckerberg tenciona gastar mil milhões de dólares com os criadores de conteúdo.

Se não se reinventarem, as redes sociais são ultrapassadas por outras que despertam maior interesse nos utilizadores. O TikTok, por exemplo, apresentou às pessoas um conceito diferenciador que as prende à plataforma durante longos períodos e, por isso, reúne milhões, atualmente, por todo o mundo.

Enquanto o TikTok vai vendo o seu sucesso crescer, as redes sociais concorrentes começam a tomar medidas. Para não ficar para trás e por forma a atrair criadores, Mark Zuckerberg anunciou, recentemente, que o Facebook planeia pagar mil milhões de dólares aos utilizadores que criarem conteúdos para as suas redes sociais, até 2022 – Instagram e Facebook.

Investir em criadores não é novidade para nós, mas estou entusiasmado por expandir este trabalho ao longo do tempo.

Escreveu Zuckerberg, sublinhando que a empresa quer construir as melhores plataformas para os criadores de conteúdo ganharem vida.

Facebook dará bónus aos criadores de conteúdo

Como parte da iniciativa de atrair os utilizadores, o Facebook planeia lançar novos programas de bónus, até ao final do ano, para pagar aos criadores que atingirem determinadas metas. De entre eles está, por exemplo, um programa relacionado com os Reels. A ser lançado nas próximas semanas, pagará aos criadores norte-americanos que produzirem conteúdo nos Reels. Este que é um formato bastante semelhante ao introduzido pelo TikTok, que surgiu para lhe fazer concorrência.

Além disso, o Facebook planeia lançar, dentro da aplicação, espaços através dos quais os criadores poderão aprender sobre os bónus e perceber para qual vão querer trabalhar. Conforme adiantou a empresa, espera-se que estes sejam criados este verão, para o Instagram, e no outono, para o Facebook.