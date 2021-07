Facebook gastou 23,4 milhões de dólares com a segurança pessoal de Zuckerberg

O CEO de uma grande empresa tem sempre muita responsabilidade ao seu encargo. Para além disso é também importante que a sua segurança esteja garantida.

Neste sentido, as recentes informações indicam que o Facebook gastou nada menos do que 23,4 milhões de dólares na segurança pessoal do dono Mark Zuckerberg. E este valor supera significativamente os custos de segurança de outros executivos da área tecnológica.

Mark Zuckerberg, CEO do Facebook, nem é uma pessoa de se exibir e demonstrar de forma megalómana a sua riqueza e poder. No entanto sob as suas costas então sempre grandes decisões aliadas à gestão daquela que é a maior rede social do mundo. Como tal, é importante garantir que nada de mal lhe acontece e, claro está, isso tem o seu valor.

Um recente estudo realizado pela Protocol apurou os gastos que as empresas têm nas questões de segurança. E segundo os resultados, ao todo, as despesas para garantir a segurança dos executivos das grandes empresas de Silicon Valley soma cerca de 46 milhões de dólares, apenas no ano de 2020.

Os dados indicam ainda que, desse valor, um total de 23,4 milhões de dólares foram gastos com a segurança pessoal do CEO do Facebook, Mark Zuckerberg. Este montante é superior aos 20,4 milhões de dólares que a empresa gastou com o executivo em 2019. Este aumento é atribuído aos novos protocolos relacionados com a pandemia da COVID-19 e proteção adicional durante a eleição.

Desta forma, Zuckerberg ficou bastante à frente de outros executivos da lista, tal como Jeff Bezos, que pagou 1,6 milhões de custos de segurança pessoal. E uma outra prova em como o Facebook se preocupa com a segurança dos funcionários, a COO da empresa, Sheryl Sandberg foi a segunda na lista, tendo sido gastos 7,6 milhões de dólares com a sua segurança em 2020.

No total, a lista das despesas com a segurança inclui 11 executivos. Em 3º lugar encontra-se Sundar Pichai do Google, com 5,4 milhões de dólares em custos de proteção; John Zimmer da Lyft, com 2,06 milhões de dólares; Larry Ellison da Oracle, com 1,71 milhões de dólares; Evan Spiegel da Snap, com 1,67 milhões; Bezos, Marc Benioff, com, 1,21 milhão de dólares; Dara Khosrowshashi da Uber, o CEO da Lyft e Tim Cook da Apple.