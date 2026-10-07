Facebook está cada vez mais focado nos vídeos curtos… E é fácil perceber porquê

A Meta começou a experimentar na Índia uma nova versão do Facebook que coloca os vídeos em primeiro plano, levando alguns utilizadores diretamente para uma experiência de ecrã inteiro com os Reels.

Facebook passa a apostar numa abertura dominada por vídeo

Ao abrir a aplicação, alguns utilizadores indianos podem agora encontrar uma experiência diferente da habitual. Em vez de serem encaminhados para o feed tradicional, entram diretamente numa interface de vídeo em ecrã inteiro, com os Reels a assumirem o papel principal.

A experiência tinha sido antecipada em julho por Tom Alison, responsável pelo Facebook. Na altura, o executivo explicou que a Meta pretendia testar uma utilização mais imersiva e orientada para vídeo em mercados onde este formato tem uma forte adesão.

A mudança não significa, para já, o desaparecimento do feed convencional. Os utilizadores abrangidos pelo teste podem optar por regressar a uma experiência centrada no feed, enquanto a versão clássica permanece acessível através de um segundo separador da aplicação.

A estratégia acompanha uma transformação mais ampla do Facebook. No ano passado, a Meta anunciou que todos os novos vídeos publicados na plataforma passariam a ser tratados como Reels, independentemente da sua duração ou formato. A empresa também substituiu o antigo separador de Vídeo por uma área dedicada aos Reels.

Segundo dados divulgados pela Meta, os jovens adultos passam cerca de 60% do tempo que utilizam o Facebook a consumir vídeos.

Índia continua a ser um mercado estratégico

A escolha da Índia para este teste não é surpreendente. O país tem sido utilizado pela Meta como um importante mercado de experimentação para funcionalidades relacionadas com vídeo e conteúdos de formato curto.

Depois da proibição do TikTok na Índia, em 2020, o Instagram começou a testar naquele mercado uma área dedicada aos Reels. Mais recentemente, a empresa experimentou também uma experiência semelhante, centrada nos vídeos, no Instagram para utilizadores na Índia e na Coreia do Sul.

O consumo de vídeo continua a crescer nas plataformas da Meta no país. Estudos encomendados pela empresa indicam que pelo menos 97% dos utilizadores inquiridos veem vídeos diariamente nas suas plataformas, enquanto 89% dos membros da Geração Z consultados afirmam utilizar os Reels todos os dias.

A Índia é ainda o maior mercado do Facebook em número de utilizadores. De acordo com as ferramentas publicitárias da Meta, a plataforma pode alcançar mais de 400 milhões de pessoas no país.

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