Facebook elimina anúncio da campanha de Trump por conter símbolo nazi

Não está fácil a relação do presidente norte-americano com as redes sociais. Agora foi o Facebook que removeu um recente anúncio da campanha de Donald Trump por este conter uma imagem alusiva à simbologia nazi.

A imagem em si mostrava um triângulo vermelho invertido, uma insígnia que terá sido usada pelos presos de Adolf Hitler.

Ultimamente, o presidente dos Estados Unidos da América tem tido algumas divergências com as redes sociais. No Twitter, Trump publicou alguns tweets que foram depois assinalados como necessidade de verificação de factos. Foi o próprio CEO da rede social, Jack Dorsey quem se responsabilizou por esta decisão que, por conseguinte, despertou reações adversas do presidente norte-americano.

Depois, devido aos recentes acontecimentos que motivaram manifestações contra o racismo, vários funcionários do Facebook criticaram a falta de ação de Mark Zuckerberg face às publicações de Donald Trump na rede social. Essas indignações levaram mesmo à demissão de um funcionário da rede social.

Mas parece que, afinal, o Facebook não está assim tanto do lado do presidente.

Anúncio da campanha de Donald Trump com símbolo nazi foi banido do Facebook

Nesta quinta-feira, o Facebook anunciou a remoção de um anúncio da campanha de Donald Trump que incluía uma imagem alusiva à simbologia nazi. A publicação continha a imagem de um triângulo vermelho invertido que era comummente utilizada pelos presos políticos de Hitler.

Bastou a inclusão deste símbolo para que o Facebook tomasse medidas sérias e eliminasse a publicação referente ao atual presidente dos Estados Unidos.

Na publicação, o movimento Team Trump tecia alguns comentários acerca de grupos radicas de esquerda.

Esta já não é a primeira vez que a rede social de Zuckerberg elimina publicações e anúncios publicitários da campanha de Donald Trump. Mas desta vez a atitude é mais significativa uma vez que a publicação foi feita num contexto de campanha eleitoral de 2020.

E se inicialmente os funcionários do Facebook pensavam que Zuckerberg apoiava e protegia o que o presidente dos Estados Unidos publicava, esta decisão vem provar que não é bem assim.

De acordo com o Facebook:

Retiramos essas mensagens e anúncios porque violam a nossa política contra o ódio organizado. A nossa política proíbe o uso do símbolo que identifica presos políticos de um grupo de ódio proibido, sem o contexto que condene ou contribua para a discussão acerca do símbolo.

Do lado da campanha de Donald Trump já há reações

Por outro lado, num comunicado enviado à imprensa norte-americana, Tim Murtaugh, porta-voz da campanha de Trump afirma que:

O triângulo vermelho invertido é um símbolo usado pelo Antifa, razão pela qual foi incluído num anúncio sobre o Antifa. É preciso dizer que o Facebook tem um emoji exatamente igual, por isso é curioso que ataquem somente este anúncio. A imagem também não consta na base de dados de símbolos de ódio da Liga Antidifamação. É irónico que tenha sido necessário um anúncio de Trump para obrigar os meios de comunicação a reconhecer que o Antifa é uma organização de ódio.

Por outro lado, de acordo com a MediaMatters, o anúncio já havia surgido dezenas de vezes sem que o Facebook reagisse e atuasse.