Foi em janeiro de 2021 que Donald Trump viu as suas contas pelas várias redes sociais bloqueadas, depois do ataque ao Capitólio. Com a chegada de Elon Musk ao Twitter, a conta de Donald Trump foi rapidamente desbloqueada, mas o ex-presidente dos Estados Unidos da América desvalorizou a ação e disse que não regressaria.

Agora foi a ver das contas das redes sociais da Meta acabarem com a suspensão. Donald Trump tem novamente as portas abertas para usar o Facebook e Instagram.

Meta anuncia o fim da suspensão das contas de Donald Trump

A Meta, através de uma publicação na sua Newsroom, anunciou que o fim da suspensão das contas de Donald Trump, ainda que com novas "barreiras" para impedir que as publicações iguais às do passado sejam evitadas.

No seu comunicado, a Meta começa por dizer que nas redes sociais "está enraizada na crença de que o debate aberto e o livre fluxo de ideias são valores importantes, especialmente num momento em que estão ameaçados em muitos lugares do mundo."

Acrescenta ainda que como regra geral, não pretende "atrapalhar o debate aberto, público e democrático" nas suas plataformas, especialmente em contexto de eleições em sociedades democráticas como os Estados Unidos e que o "público deve poder ouvir o que os seus políticos estão a dizer", seja isso "bom, mau ou feio", para que possam fazer as suas escolhas, ainda que tenham que haver limites.

Em 2021, a Meta anunciou que a conta de Donald Trump iria então ser suspensa por 2 anos. O prazo dos dois anos chegou ao fim e a empresa entende agora não haver mais motivos para manter as contas suspensas.

Agora que o período de suspensão já passou, a questão não é se escolhemos restabelecer as contas do Sr. Trump, mas se ainda existem tais circunstâncias extraordinárias que justifiquem estender a suspensão além do período original de dois anos. A nossa determinação é que o risco tenha diminuído suficientemente e que, portanto, devemos aderir ao cronograma de dois anos que definimos. Como tal, restabeleceremos as contas do Facebook e do Instagram do Sr. Trump nas próximas semanas. No entanto, estamos a fazer isso com novas grades de proteção para impedir a reincidência.

E Donald Trump, quer voltar?

Na sua rede social Truth Social, Trump já deixou uma declaração que parece ir ao encontro da sua opinião em relação ao fim da suspensão da conta no Twitter. Aparentemente, o candidato às eleições de 2024 nos Estados Unidos e ex-presidente, não voltará a usar as contas de Facebook e Instagram.