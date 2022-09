Ex-executivo diz que agente chinês a trabalhar no Twitter preocupava a segurança dos dados

O Twitter é uma das mais populares redes sociais do mundo, mas recentemente as notícias sobre a plataforma envolvem a sua potencial compra pelo dono da Tesla, Elon Musk. No entanto, o negócio ainda não avançou porque, entre outras coisas, a plataforma ainda não terá conseguido resolver com sucesso as questões acerca dos bots que inundam a rede social.

Mais recentemente, durante um discurso, um ex-executivo do Twitter, que se tornou agora informador, revelou alguns detalhes curiosos. Entre eles, foi revelado que a rede social teria pelo menos um agente chinês a trabalhar na plataforma, o que preocupava alguns funcionários da empresa sobre a possibilidade do governo da China recolher dados dos utilizadores.

Agente chinês no Twitter preocupava os funcionários

Nesta terça-feira (13), durante o discurso de abertura na audiência do Senado, o senador Chuck Grassley partilhou as divulgações de um ex-executivo da rede social Twitter, que se tornou informador, relativamente à existência de pelo menos um agente chinês a trabalhar na plataforma do pássaro azul.

O ex-executivo, designado Peiter "Mudge" Zatko, era um popular hacker que trabalhou como chefe de segurança do Twitter até ao ano passado, altura em que pediu a sua demissão. Segundo as suas palavras durante a audiência, alguns funcionários do Twitter estavam preocupados com a possibilidade de o governo chinês recolher os dados dos utilizadores.

O informador refere que havia alguns conflitos internos na empresa, uma vez que alguns elementos queriam maximizar a oportunidade de receita de publicidade vinda da China, enquanto que outros estavam preocupados em negociar com o país asiático, ainda para mais numa altura em que aumentavam as tensões geopolíticas. Zatko adiantou que "este foi um grande dilema interno. Em poucas palavras, se já estivéssemos na cama, seria problemático caso perdessemos esse fluxo de receita".

No comunicado de abertura, o senador Grassley adiantou que o FBI dos EUA informou o Twitter sobre pelo menos um agente chinês dentro da empresa. Por sua vez, Zatko disse que havia um agente do Ministério de Segurança da China, algo como a CIA, que estava na lista de pagamentos do Twitter. No entanto não ficou claro se este mesmo agente ainda se encontrava a trabalhar atualmente na rede social. E o Twitter também ainda não comentou este assunto.