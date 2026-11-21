A pressão sobre o TikTok na União Europeia subiu de tom e já há dinheiro em cima da mesa. A Alemanha e a Áustria avançaram com uma proposta conjunta para colocar as operações europeias da rede social sob controlo local, seguindo a receita aplicada nos EUA. Segundo Berlim, investidores de cinco países europeus estão prontos a investir até 25 mil milhões de euros para comprar entre 75% e 80% do negócio na região.

O plano foi apresentado pelo ministro alemão da Cultura e dos Media, Wolfram Weimer, e pelo secretário de Estado austríaco para a Digitalização, Alexander Pröll. O objetivo passa por retirar à chinesa ByteDance o controlo sobre os dados pessoais, os algoritmos de recomendação e a infraestrutura técnica usada por 200 milhões de utilizadores mensais na Europa. Só na Alemanha e na Áustria, a aplicação chega a um terço da população.

O modelo americano e os 25 mil milhões em jogo

Weimer confirmou esta sexta-feira que já decorrem conversas com vários interessados, mas sem revelar identidades nem prazos. Os 25 mil milhões referem-se apenas à fatia maioritária da divisão europeia, deixando de fora o resto da ByteDance. Mesmo sem nomes oficiais, o grupo alemão Axel Springer já garantiu apoio à passagem da plataforma para mãos europeias.

A inspiração vem diretamente de Washington. Em janeiro, a ByteDance cedeu o comando da operação norte-americana a uma joint venture liderada pela Oracle, Silver Lake e MGX, mantendo quase 20% do capital. Berlim e Viena comparam esta jogada às restrições em infraestruturas críticas, como a remoção de equipamentos da Huawei e da ZTE das redes 5G alemãs até ao fim de 2026.

A resposta do TikTok e o cerco regulatório em Bruxelas

Do lado da plataforma, a porta fechou-se depressa. O TikTok rejeitou a proposta germano-austríaca, numa altura em que já enfrenta várias frentes abertas na Europa. Em 2025, o regulador irlandês aplicou uma multa de 530 milhões de euros devido à transferência ilegal de dados europeus para a China.

A isto somam-se investigações da Comissão Europeia sob a Lei dos Serviços Digitais, focadas na saúde mental dos menores e em riscos de manipulação eleitoral, como aconteceu na Roménia. Em Espanha, as autoridades pediram mesmo a suspensão temporária da app após detetarem mais de mil publicações com material de abuso sexual infantil.

Para já, a iniciativa não passa de uma ofensiva política à procura de aliados noutras capitais europeias. Quando Weimer levantou esta hipótese em maio, Bruxelas lembrou que fiscaliza o cumprimento das regras comunitárias e não a nacionalidade dos acionistas. Sem respaldo legal sólido em toda a União Europeia, forçar a ByteDance a vender promete ser uma batalha jurídica longa e complicada.