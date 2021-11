O Facebook mudou recentemente de nome e agora chama-se Meta. A mudança apanhou a grande parte dos utilizadores de surpresa, mas não agradou a toda a gente. E para algumas entidades, não agradou mesmo nada.

Segundo o que foi agora revelado, a empresa de marketing digital MileniumGroup acusou o CEO Mark Zuckerberg de copiar o logotipo que a sua marca já tinha anteriormente. Mas a empresa vai mais longe e afirma ainda que vai mesmo processar a Meta.

Na passada quinta-feira, dia 28 de outubro, Mark Zuckerberg anunciou uma grande novidade. O Facebook mudou de nome e passou assim a chamar-se Meta. Segundo foi informado, o nome foi escolhido por poder significar “além” e captar o compromisso com a construção de tecnologias sociais que nos levam além do que a conexão digital torna possível hoje.

Para além do nome, Zuckerberg também deu uma renovada imagem à empresa com a introdução de um novo logotipo. Mas parece que estas mudanças vão trazer alguns dissabores ao CEO da maior rede social do mundo.

Empresa acusa Zuckerberg de copiar o seu logotipo e vai processar a Meta

A MileniumGroup é uma agência latino-americana de comunicação e marketing que está bastante descontente com a recente alteração do Facebook. Em concreto, a empresa acusa Mark Zuckerberg de lhe roubar o logotipo e afirmou que vai mesmo meter um processo legal nos Estados Unidos contra a Meta.

De acordo com os pormenores, a MileniumGroup alega que o logotipo em formato de M e de símbolo do 'infinito' já é usado pela marca desde março de 2020, tendo sofrido alterações em julho de 2021. Além disso adianta que há já mais de duas semanas que a empresa tem campanhas publicitárias a circular em redes de televisão da Argentina onde o logotipo está destacado, muito antes do anúncio da mudança do Mega. Por sua vez, o logotipo do Mega apenas foi revelado em outubro de 2021.

Veja as semelhanças entre os dois logotipos:

Na opinião do CEO da MileniumGroup, este processo é necessário para a proteção da criatividade da empresa:

Precisamos de defender a nossa propriedade intelectual. A criatividade é uma das nossas características como agência e por isso é que os nossos advogados vão pedir um "encerrar e desistir" ao Facebook através dos tribunais.

Há mais empresas que acusam o Facebook

A MileniumGroup não é a única com este problema. Uma outra empresa também já fez questão de mostrar, com algum sarcasmo, que o novo logotipo da empresa de Zuckerberg é muito semelhante ao seu, tal como revelou a conta do Twitter da newsletter The Brief:

Por outro lado, basta realizarmos uma breve pesquisa no Google para descobrir que há muitos outros casos semelhantes.