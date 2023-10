Elon Musk quer fazer do X um banco! E já daqui a um ano

Desde que Elon Musk assumiu a direção do Twitter há um ano, já fez bastantes alterações na plataforma. Agora, quer transformá-la numa super aplicação que, entre outras coisas, substituirá o nosso banco.

Numa conferência com todos os funcionários do X, Elon Musk deixou claro que quer que a plataforma se torne o centro das nossas finanças até ao final de 2024, o que parece ser um longo caminho para uma transformação tão importante.

Se houver dinheiro envolvido, será na nossa plataforma. Dinheiro, fundos, o que quer que seja. Não é apenas o facto de eu querer enviar 20 dólares a um amigo. Estou a falar de não precisarmos de uma conta bancária.

Disse Musk.

A empresa tem vindo a trabalhar neste assunto há já alguns meses. No final de agosto, foi revelado que solicitou e (obteve) licenças para processar pagamentos em vários estados dos EUA, incluindo o processamento de criptomoedas. Musk disse aos seus empregados que espera obter tudo o que o X precisa para atingir esse objetivo "dentro de alguns meses".

As intenções do multimilionário sempre foram claras: substituir o sistema bancário tradicional. A sua ideia é fazer do X uma espécie de neobank que transformaria radicalmente a orientação com que a sua empresa nasceu.

Neobank Um neobank é um tipo de banco que opera exclusivamente através de serviços bancários on-line, sem redes de agências físicas que desafiam os bancos tradicionais.

Musk tem anos disto

Musk foi um dos fundadores do X.com, um dos primeiros bancos online. Não demorou muito a juntar-se à Confinity Inc. para criar uma empresa financeira que ainda hoje é um dos principais atores do mercado: o PayPal.

O roteiro do X/PayPal foi escrito por mim e por David Sacks em julho de 2000. E, por alguma razão, o PayPal, depois de se ter integrado com o eBay, não só não implementou o resto da lista, como deixou de ter muitas funcionalidades importantes, o que é uma loucura. Portanto, o PayPal é, na verdade, um produto menos completo do que imaginámos em julho de 2000, há 23 anos.

Explicou Musk aos seus empregados.

A proposta de Elon Musk tem grandes obstáculos pela frente. Um dos maiores será mesmo que o X acabe por oferecer todas estas opções. Além disso, confiaria no magnata para guardar o seu dinheiro?

