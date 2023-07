E agora Musk? O X do Twitter pretence à Microsoft

Elon Musk quer ser o dono do X. Do X do PayPal, da SpaceX, do Tesla Model X e agora do Twitter X... ou apenas um X. Seja como for, ele tem um problema em mãos: a Microsoft é a proprietária da marca registada X.

O X que Elon Musk quer é da... Microsoft!

Quer se goste, quer não se goste, Elon Musk é um verdadeiro comerciante de ideias. Umas funcionam, outras falham, e outras são ainda visões demasiado futuristas. Mas temos de dar o braço a torcer, ele é um revolucionário e criou produtos únicos, que mudaram conceitos.

Claro, depois há a outra parte, o Twitter. Após o despedimento de centenas de funcionários, a perda de 50% do valor de publicidade e de ter dado asas a outras redes para lhe fazerem concorrência, agora o homem mais rico do mundo quer mudar o nome da rede social preferida dos políticos um pouco por todo o mundo (políticos e não só!). Quer chamar-lhe X. Mas... a alteração da marca do Twitter ficou muito mais complicada.

Recapitulando: no fim de semana, o multimilionário dono do Twitter - que, notavelmente, queria ter um site chamado X, há muito, muito, muito tempo - anunciou que, depois de pagar 44 mil milhões de dólares pela plataforma social e lançar uma série de alterações que promoveram a destruição da rede, decidiu que o Twitter seria renomeado simplesmente como "X".

Embora a CEO do Twitter, Linda Yaccarino, afirme que o X será uma aplicação com tudo baseado em IA, o site atualmente parece mais ou menos o mesmo, com uma simples mudança de logótipo e um DNS muito confuso.

Calma, não é tudo, há mais. Agora, para acrescentar mais uma camada de confusão a esta jogada aparentemente sem nexo, parece que a Microsoft é proprietária da marca registada da letra - o que significa que Musk pode muito bem enfrentar uma séria luta legal nos próximos meses ou anos, se insistir em levar a dele avante!

A Microsoft detém uma marca registada para X. Por isso, Musk destruiu uma marca forte e amada, para potenciais anos de litígio, e potencialmente nenhuma marca.

Escreveu no Twitter Andres Guadamuz, professor de direito da propriedade intelectual na Universidade de Sussex.

Batalhas multimilionárias

Também vale a pena notar que a Microsoft e Musk não têm uma história particularmente amigável. Afinal de contas, a empresa foi fundada pelo multimilionário e rival Bill Gates, com quem Musk mantém uma rixa baseada em memes. A Microsoft também investiu quantias alucinantes de dinheiro na OpenAI, a empresa de IA liderada por Sam Altman, que Musk ajudou a fundar em 2015, apenas para sair da empresa em 2018 no que dizem ter sido em termos não tão amigáveis.

Ah, e Musk também ameaçou recentemente processar a Microsoft, argumentando que as práticas de treino de IA da OpenAI utilizavam dados do Twitter adquiridos ilegalmente.

Parece ser verdade que Musk é dono do "X.com", afirmando há alguns anos que tinha comprado o domínio ao PayPal por nostalgia.

Obrigado PayPal por me permitir comprar de volta x.com! Não tenho planos neste momento, mas tem um grande valor sentimental para mim.

Tweetou Musk na altura.

E, honestamente, tendo em conta a aparente afeição de Musk pelo título, não ficaríamos muito surpreendidos se soubéssemos que o homem mais rico do mundo está ciente da patente da Microsoft e mais do que disposto a levar o título a tribunal.

Para além disso, se ele deixou alguma coisa clara nas últimas semanas, é que adora desafiar os seus rivais com grandes bolsos. Quem sabe, talvez ele peça ao CEO da Microsoft, Satya Nadella, para se encontrar com ele no octógono de Las Vegas para resolver qualquer disputa futura.